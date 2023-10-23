王嘉慧彎腰採訪再險走光　疑太性感要轉拍攝角度？ 本人係咁回應

無綫節目《東張西望》盛產女神，個個身材都非常有睇頭，王嘉慧（Cathy）就是其中一位。現年28歲的王嘉慧，不只有家底、有學歷，本身還是一位健身教練，所以身材更加是弗到漏。而繼早前她在節目中彎腰訪問茶客和彎腰訪問細路女，意外騷出美好身材，令觀眾留下深刻印象後，近日王嘉慧又再出動，彎腰訪問一位老婆婆，對比上兩次，今次情況更為牙煙，遊走走光邊緣，再次引起網民關注。

王嘉慧獲派到跟進「免遣返難民食物卡」事件。（視頻截圖）

身材再次成為焦點。（視頻截圖）

該集王嘉慧獲派到涉事超市跟進「濫用免遣返難民食物卡」事件，採訪附近居民在警方執法後的情況。當日Cathy身穿一件低領的灰色上衣，由於掛了無線咪，令領口下墜，所以本身正面看上去已經有點小性感。當她彎腰採訪老婆婆時，更是性感非常，情況徘徊在走光邊緣，十分危險，不少網民都表示邊看邊替她擔心。

本身都有少少性感。（視頻截圖）

彎腰一下洩心口春光。（視頻截圖）

難掩身材。（視頻截圖）

遊走走光邊緣，非常危險。（視頻截圖）

未知是否擔心太性感的緣故，訪問片段明顯經過剪接，鏡頭一轉，攝影師的拍攝角度有所調整，Cathy亦用頭髮遮住了心口位，面上露出尷尬樣子。Cathy在回覆《香港01》時表示：「我之前都有穿過這件衣服出鏡，試過烏低身都沒有走光的情況出現，所以先keep住再穿。」

鏡頭一轉，拍攝角度有所調整。（視頻截圖）

王嘉年用頭髮遮擋心口。（視頻截圖）

至於頭髮突然由後面出現在前面遮住心口，是否因為怕鏡頭太性感，因此有此「調整」？Cathy解釋頭髮是在採訪期間突然跌了下來，所以才有這個情況，並沒有特意去弄它，加上正在做訪問，都沒有多餘心思想這些，「至於剪接的位置，是因為我們做這個訪問的時間都幾長，但又出不到全部，碰巧剪的兩個位剛好一個頭髮在後面，一個就跌了下來。但攝影師又沒有特意叫我再拍多一次或者遷就角度，因為這些街坊都是做一次就算，不會叫受訪者NG，這也不是很好。」

即刻安全不少。（視頻截圖）

王嘉慧表示往後都會小心。（視頻截圖）

但一而再再而三出現這險走光的狀況，日後會否加以小心？王嘉慧表示不關衣服的事情，不過之後都會注意一點，始終成日被人Cap到這些相都不是太好，不過她通常彎低身採訪的對象都是小朋友和老人家，有時都是想遷就受訪者的高度。她笑言或下次嘗試半蹲等其他方法，盡量不烏身，免得有不必要的誤會。

彎腰採訪茶客，畫面有點尷尬。（視頻截圖）

彎腰採訪小女孩。（小紅書圖片）

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