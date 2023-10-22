龍婷音樂會四太梁安琪現身捧場　握手以示支持仲豎姆指大讚好

龍婷音樂會《星夢交響慈善音樂會 Part 2》一連兩晚舉行，昨日（21日）完成了最後一晚演出，全場繼續座無虛席。同是《中年好聲音》的戰友顏志恆和曹敏寳出席支持，除此之外，四太梁安琪亦有前來捧場。

龍婷的音樂會《中年好聲音》的戰友顏志恆和曹敏寳也有出席支持。

龍婷在台上先以鄧麗君的《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》和《愛像一首歌》開始了音樂會，於唱罷葉蒨文串燒金曲後，她說：「其實我在香港這麼多年學曉了唱很多很好聽的香港金曲，香港真的有很多好聽的歌，是一個充滿寶藏的地方，我會不斷學習大家喜歡聽的歌，一路唱下去，而以下這首歌便是歌神的歌。」

龍婷在台上先以鄧麗君的《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》和《愛像一首歌》來開始了音樂會。

之後她獻唱了許冠傑的《難忘你》，接著二胡名家霍世傑再度為《真的好想你》、《明月千里寄相思》、《相識也是緣份》和《我有一段情》等歌曲伴奏，龍婷說：「這些歌在加上霍老師的二胡後真的更加好聽，我也找不到任何形容詞去讚美這個配搭，既然不知如何去形容便唯有繼續唱歌，以下這首歌和我本身的風格有點不同，但這首歌在我心目中是香港人的精神。」她唱這首是香港人的精神的《海闊天空》時，觀眾立時亮起手機營造一片燈海，令全場充滿感性氣氛。

龍婷與二胡名家霍世傑再度為《真的好想你》、《明月千里寄相思》、《相識也是緣份》和《我有一段情》等歌曲伴奏。

在與觀眾握手互動環節中，當龍婷行至四太梁安琪座位時，四太除了和龍婷握手外，也豎起姆指稱讚她。龍婷在唱完歌單上最後一首歌《好歌獻給你》便回後台，唯現場觀眾不願離場，她在他們熱情的Encore聲呼喚下再度上台，並Encore 了一曲《我只在乎你》。

龍婷行至四太梁安琪座位時，四太除了和龍婷握手外，也豎起姆指稱讚她。

龍婷完騷後說：「現在心情很興奮很開心，我覺得經過了首晚的演出後，今晚我可以更從容在這個四面台上將自己的熱量及魅力䆁放給大家，今晚在Encore時揀選了《我只在乎你》，因為我覺得我擁有的一切也是Fans 給我的，正如歌詞所說『如果沒有遇見你，我將會是在哪裡』，因為有他們我才可以在此出現，在此再次多謝大家對我支持，我會繼續唱很多好歌給大家聽。」

龍婷在完 show 後感覺很開心。

龍婷早前在音樂會記者會上已經透露，今次《星夢交響慈善音樂會 Part 2》兩晚歌單會有所不同，尾場以《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》、《愛像一首歌》、《今晚夜》、《酒干倘賣無》、《難忘你》、《花心》及《海濶天空》等輪換了首場包括四大天王環節的部份金曲。