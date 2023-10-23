《羅密歐與祝英台》第6-10集劇情劇透線上看　陳豪陳茵媺係仇家？

TVB劇集《羅密歐與祝英台》第6-10集劇情劇透線上看，第5集講到周嘉洛收到了游嘉欣給他的分手信打算偷渡到天南市，經人介紹之下與陳豪會面，之後陳豪收錢帶周嘉洛偷渡到天南市。後來周嘉洛被衛志豪發現，還好最後陳豪順利救走了周嘉洛。



羅、祝兩家五年一度的槍戰決鬥，陳豪與楊證樺對陣，到底誰會勝利？（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》第6集劇情劇透

羅、祝兩家五年一度的槍戰決鬥，陳豪與楊證樺對陣，到底誰會勝利？游嘉欣稱願意為祝家的未來而下嫁Dave，她提出婚前的最後要求，希望與周嘉洛見一面，陳茵媺答應安排。陳豪因被指牽涉當年刺殺羅素而遭羅家追殺，周嘉洛暗地助他逃命前往天南市，陳豪在好友Copy家寄住。陳茵媺在茶餐廳偶遇陳豪，發現他有些習慣與故人梁陳豪相似……陳豪因代表羅家出賽而被月昇村村民追打，逃到一間無家者之所，原來陳豪是長期捐助者……

二十年前，樂善好施的陳茵媺遇劫，幸得陳豪出手相救，兩人由此邂逅更成為情侶。（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》第7集劇情劇透

二十年前，樂善好施的陳茵媺遇劫，幸得陳豪出手相救，兩人由此邂逅更成為情侶。二人相戀遭陳茵媺的父母反對，準備私奔離開。然而，陳豪的真正身分是殺手集團成員，在私奔前夕接到暗殺任務，目標竟是陳茵媺一家，最終祝家有兩人斃命……轉眼已過廿年，陳豪向Copy坦白，指「約瑟之家」內有其父的遺物，於是想盡辦法去查探。陳茵媺前往當年陳茵媺與陳豪定情之地，竟碰上陳豪……

游嘉欣與Dave訂婚在即，絕食抗議。游嘉欣和羅毓儀使計讓Dave前女友大鬧飯局，藉機逃走，游嘉欣終與周嘉洛相聚。（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》第8集劇情劇透

游嘉欣與Dave訂婚在即，絕食抗議。游嘉欣和羅毓儀使計讓Dave前女友大鬧飯局，藉機逃走，游嘉欣終與周嘉洛相聚。周嘉洛要求游嘉欣一起私奔，游嘉欣怕連累陳茵媺而猶豫不決，陳茵媺此時出現……衛志豪遍尋游嘉欣不得，掌摑羅毓儀向她逼問游嘉欣行蹤。美霞向陳茵媺施壓，警告其不可縱容游嘉欣、周嘉洛的戀情；陳茵媺想起當年與戀人被迫分離的往事，借酒澆愁。文才找陳茵媺想報告流浪漢一事進展，卻意外發現陳茵媺身上有一道疤痕……

游嘉欣在陳豪家躲藏，周嘉洛下班後發現被芷莉跟蹤，暗中要求二哥羅密田前來引開芷莉。（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》第9集劇情劇透

游嘉欣在陳豪家躲藏，周嘉洛下班後發現被芷莉跟蹤，暗中要求二哥羅密田前來引開芷莉。徐榮透過私家偵探調查內鬼，相約打算告知陳茵媺，卻於赴約途中遇襲……周嘉洛給游嘉欣製造驚喜，兩人細談加深了解。Rose等人發現陳豪家有異，闖入查看撞見游嘉欣，本打算報警拿懸紅，最終卻被周嘉洛和游嘉欣的真情打動。陳茵媺從約瑟之家負責人謝家琪口中得知，文才曾查問流浪漢之事，便與陳豪循線索繼續追查……游嘉欣代Rose等出頭，卻被芷莉認出！

陳茵媺之前發現陳豪將當年的定情信物交給家琪，感到失落，也好奇「陳茵媺」於「梁陳豪」心中的份量……（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》第10集劇情劇透

游嘉欣在海北市險被發現，幸得鳳姐們出手相助逃過一劫。芷莉深信游嘉欣在海北市，堅持尋找。徐文浩為幫周嘉洛而故意靠近芷莉，二人感情升溫之際，芷莉卻發現密田的計謀。危急之際，游嘉欣竟主動靠近芷莉……游嘉欣在海北市與鳳姐們相處下，成為朋友，互相幫助，過得十分開心。另一邊，陳茵媺為尋找內鬼證據而與陳豪再次相處。陳茵媺之前發現陳豪將當年的定情信物交給家琪，感到失落，也好奇「陳茵媺」於「梁陳豪」心中的份量……