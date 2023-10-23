香港人在北京11-15集劇情劇透｜陳展鵬、吳若希夫妻「各自搵食」

《香港人在北京》星期一至五晚上9點半播放。

《香港人在北京》故事大綱：物業管理公司高層徐港仁(陳展鵬飾)藉運氣幫助，事業一帆風順，卻與太太鄺海倫(吳若希飾)誤墮投資騙局，損失慘重。港仁獲派往北京分公司出任CEO，視之為翻身機會，遂偕海倫北上發展，怎料遇中年危機。港仁因昔日宿敵丁志強明升暗降，為面子被迫留守；他及後亦重遇多年不見的蘇菲(蔡潔飾)，婚姻面臨考驗。美食網紅徐港文(洪永城飾)、街頭歌手徐寶怡(戴祖儀飾)各有原因北上投靠大哥港仁，一家人集思廣益，想將廢棄變壓廠改造成文創園。「佛系主義」的港仁，要認真為人生打場硬仗！

在梁漢文推薦下，吳若希忙着為踢館賽備戰，無法跟陳展鵬同行。蔡潔陪同陳展鵬見客，遇到投資者開出對賭合約……（《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》第11集 (10/23)

戴祖儀為怕再次破音，請來和音出戰歌唱比賽第三回合，但和音緊急送院，戴祖儀只好懇求吳若希做和音。戴祖儀順利晉級，但梁漢文聽出真正厲害之人是幕後和音，吳若希被迫出鏡。姑嫂二人備受關注，還在文創園舉辦音樂會。文創園聲名大噪，蔡潔認為園區需要尋找資金，翻新活化。為了從盧慶輝手上奪回CEO之位，陳展鵬前往珠海的投資論壇尋找金主。在梁漢文推薦下，吳若希忙着為踢館賽備戰，無法跟陳展鵬同行。蔡潔陪同陳展鵬見客，遇到投資者開出對賭合約……

戴祖儀為怕再次破音，請來和音出戰歌唱比賽第三回合，但和音緊急送院，戴祖儀只好懇求吳若希做和音。（《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》第12集 (10/24)

陳展鵬送酩酊的蔡潔回酒店，蔡潔情不自禁吻向陳展鵬……吳若希、戴祖儀在錄音室練歌獲梁漢文探班，戴祖儀竟自作多情以為梁漢文喜歡她。蔡潔查清金主底細後，陳展鵬決定放手一搏，與金主簽下對賭合約。陳星妤的工作漸多，決將「小夢」的網站關閉，不知就裡的洪永城要找尋其下落。陳展鵬、吳若希互相起疑，不約而同要洪永城監察對方，洪永城左右為難。吳若希與梁漢文、陳展鵬和蔡潔恰巧來到同一間餐廳，洪永城設法不讓雙方撞見，情急下竟吻向傅嘉莉意圖引開大家的注意……

陳展鵬送酩酊的蔡潔回酒店，蔡潔情不自禁吻向陳展鵬……（《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》第13集 (10/25)

戴祖儀、吳若希勝出踢館賽，二人由拍檔變對手。下一回合由導師揀學員，戴祖儀沒想到梁漢文竟選了吳若希。戴祖儀發現自作多情，不禁遷怒於吳若希，陳展鵬不滿吳若希與梁漢文過從甚密，要求她退賽。吳若希拒絕，指陳展鵬也該支持她追夢，洪永城贊同，徐家出現破裂……蔡潔向戴祖儀坦言對陳展鵬未忘情，但不會破壞別人家庭。文創園翻新工程準備展開，高端品牌有意進駐，蔡潔亦成功遊說公司開設葡萄酒專門店。陳星妤在夜市擺檔，卻見洪永城找尋小夢而至，得傅嘉莉替她掩護。

吳業坤確診患退化性失聰，開始學習唇語。陳星妤不滿洪永城奚落傅嘉莉，決意替傅嘉莉大改造。（《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》第14集 (10/26)

高端品牌不滿舊租戶檔次不高，聲言若不趕走舊客戶，他們將不會進駐文創園。陳展鵬於心不忍，蔡潔認為做生意切忌感情用事，望吳若希能說服陳展鵬……吳若希察覺陳展鵬上次珠海之行有可疑，遂委託友人幫忙調查。吳業坤確診患退化性失聰，開始學習唇語。陳星妤不滿洪永城奚落傅嘉莉，決意替傅嘉莉大改造。傅嘉莉在夜店艷光四射，喝醉的洪永城不認得傅嘉莉，主動搭訕，更差點發生關係。洪永城弄清誤會後，狠心向傅嘉莉表明永遠是好兄弟，傅嘉莉無奈提出二人當眾結拜……

洪永城與傅嘉莉人生路不熟，陳星妤提議三人合租公寓。（《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》第15集 (10/27)

陳展鵬無計可施，只能大量引入高端品牌增加盈利，並下令一眾租客必須於限期前遷出，眾人晴天霹靂。洪永城、戴祖儀率眾發起保衛文創園行動，蔡潔派出保安團隊強行拉走眾人，吳若希及時出現喊停……吳若希迫不得已，跟租客們坦白合約之事，眾人黯然離開文創園。吳若希查到陳展鵬曾乘搭的珠海航班乘客名單，竟發現蔡潔的名字。洪永城與傅嘉莉人生路不熟，陳星妤提議三人合租公寓。吳業坤邀請戴祖儀回家暫住，戴祖儀驚悉吳業坤耳朵的病情惡化，快聽不到說話了……