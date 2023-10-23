姜濤自爆有女友疑試水溫想官宣　過往3個緋聞女友個個都係女神

MIRROR成員姜濤稱自己是「A0」，雖然他對外聲稱單身從未拍過拖，但他對戀愛仍然充滿憧憬，多次公開談及自己喜歡的女生類型。昨日（22 日）姜濤更突然在社交平台發文自爆戀情就有好友，又說自己不想隱瞞了，原來他的新女友是位小女孩，有指姜濤今次是想「試水溫」，看看姜糖知道他戀情後有何反應。入行五年的姜濤其實與不少女生傳過緋聞，先後有台灣女神林思廷（Tammy）、黃曦誼（Candy）及髮型師Lydia Yung。



台灣女神林思廷

28歲的林思廷是台灣的女演員及模特兒，2015年出道後拍攝過過不少的廣告，之後因為拍攝《超感應學園》飾演李培安而為人認識，去年更憑《超感應學園》而於。第57屆金鐘獎被提名「戲劇節目最具潛力新人獎」。

林思廷是姜濤在台灣拍攝偶像劇《超感應學園》的拍檔，他笑言拍攝時與林思廷有觸電感覺，但現實中卻沒有。（影片截圖）

28歲的林思廷是台灣的女演員及模特兒，2015年出道後拍攝過過不少的廣告。（IG@tammylinnn）

姜濤與林思廷3年前曾合作過電視劇《超感應學園》及姜濤的歌曲MV《愛情簽證申請》。姜濤於2020年在台灣逗留4個月拍攝《超感應學園》，與女演員林思廷擦出愛火花，之後歌曲《愛情簽證申請》亦邀來林思廷來擔任女主角。雖然當時姜濤一直都否認與林思廷撻著：「我們並不了解對方，我也不相信一見鍾情，日久生情更適合自己。」直至今年4、9及10月姜濤曾多次到台灣「工作」，名義上是準備「13胎」，但其實是蜜會佳人。

今年4、9及10月姜濤曾多次到台灣「工作」，名義上是準備「13胎」，但其實是蜜會佳人。

黃曦誼（Candy）

21歲的黃曦誼（原名黃曉文）是女演員及模特兒，2019年參演《戀愛要在生日前》而出道，雖然她曾參演姜濤及陳卓賢（Ian）的音樂電影而結緣，但當時她與二人均沒有傳出緋聞。後來她又為姜濤的MV《亞特蘭提斯》擔任女主角，直至2021年黃曦誼參演《YOLO的練習曲》而廣為人認識，廣告代言及活動接個不停。

21歲的黃曦誼（原名黃曉文）是女演員及模特兒。（《夜校》電影劇照）

2021年傳出姜濤與黃曦誼撻著，但二人都否認戀情，姜濤更不避嫌在社交平台上載二人頭貼頭的合照，並寫下：「一直被誤會，一直被攻擊。我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹沒有做錯任何事情。」緋聞才無疾而終。

2021年傳出姜濤與黃曦誼撻著，但二人都否認戀情。（IG@keung_show）

髮型師Lydia Yung

Lydia Yung是MIRROR早年御用髮型師，於尖沙咀一間髮廊工作，現今只剩下數位成員（姜濤、Anso Lo、Edan、Jer、Jeremy）仍然繼續使用該髮廊的髮型師。除了MIRROR外，她亦經常替ERROR成員處理髮型。

Lydia Yung是MIRROR早年御用髮型師。（IG@lydiayung_）

7月時， Lydia 突然被爆出與姜濤在去年初拍攝劇集《季前賽》秘密撻着，二人因工作關係而發展地下情，更有指二人發展地下情已經超過一年，Lydia亦已融入姜濤家中，隨姜濤及其家人去家族旅行。

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有傳今年3月姜濤到日本工作時，Lydia亦有隨行，姜濤被指順道為她慶生，而情到濃時的姜濤更偷親了Lydia，被粉絲拍下照片，有傳這張照片被公司高層以高價「買斷」。Lydia自被爆出與姜濤的地下情後，姜濤髮型師一職亦由Lydia同事Man Chan接手，因為Man Chan經常替Edan處理髮型問題，但現在卻被姜濤「搶走」，所以引起過Edan粉絲不滿。