鍾嘉欣登台騷Fit爆身材完全唔似生過　粉絲追問呢樣嘢令人期待

無綫前當家花旦鍾嘉欣自2016下嫁脊醫老公Jeremy Leung後，便慢慢淡出幕前，長居加拿大專心相夫教子，只閒時回港出席活動及曾客串劇集《再創世紀》。至2020年，嘉欣被「章以芯」一角打動「出山」，拍攝無綫台慶劇《星空下的仁醫》，雖然一段時間沒有拍劇，但嘉欣演技沒有生疏，更加因做了媽咪，更加能投入角色感受，演技備受讚賞，成為當年「視后」大熱。

鍾嘉欣現在一家五口，幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

2020年，嘉欣被「章以芯」一角打動「出山」，拍攝無綫台慶劇《星空下的仁醫》，劇中與鄭嘉穎、馬國明及周家怡合作。（IG@chungkayanlinda）

嘉欣當年更特地由加拿大返港出席頒獎禮，惟最後都是飲恨，敗給了林夏薇，再度與視后擦肩而過。雖然賽後嘉欣大方表示得獎與否不重要，更重要是得到觀眾喜歡，但賽果激起觀眾民憤，紛紛替嘉欣感到不值，封她是「民選視后」。而之後，嘉欣至今暫時都沒有再拍攝劇集，反而回歸家庭的她，再為屋企誕下新成員，於2022年誕下孻女梁紫琳（Anika），一家五口幸福美滿。

鍾嘉欣劇中演技獲讚。（IG@chungkayanlinda）

但最後都是與視后寶座再次擦肩而過。（IG@chungkayanlinda）

而嘉欣現時在加拿大除了主力照顧3個小朋友外，也有周圍飛到不同地方登台賺外快。她日前就飛往了美國洛杉磯演出，並在社交平台留言這是一個美妙的夜晚，及分享靚相。相中嘉欣嘉欣穿上一條紫色入膊連身長裙，這條裙身型差少少都駕馭不到，但嘉欣仍應付有餘，完全不像是生了3個小朋友的媽媽，其中一張相更輕露美腿，弗到爆，身為華裔小姐冠軍的她，果然寶刀未老。

鍾嘉欣現在主力湊3個小朋友。（IG@chungkayanlinda）

也有四出登台。（IG@chungkayanlinda）

粉絲追問鍾嘉欣幾時出新歌。（IG@chungkayanlinda）

相片除了周慧敏、王君馨、陳茵媺、唐詩詠、姚子羚及胡杏兒等留言讚美外，網民反應也非常熱烈，當中最多粉絲追問嘉欣：「幾時出新歌？」也有不少人期待嘉欣再拍劇。似乎大家都想再次看到嘉欣的幕前演出。

又靚又Fit。（IG@chungkayanlinda）

這條連身裙不容易駕馭。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣一點都不似已生過3個小朋友的媽媽。（IG@chungkayanlinda）