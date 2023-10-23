「東張女神」梁敏巧好抵用？　做司儀仲有增值服務：做掌上壓都得

「東張女神」梁敏巧（Maggie）今日（23/10）在IG上分享擔任司儀時拍下的靚相，相中她身穿一襲透視低胸黑色晚裝，裙擺下大騷美腿，實在看得令人心跳加速。梁敏巧自2019年入行後，2021年加入《東張西望》做主持記者，3年不到急速上位成為「東張女神」果然是有原因的！



「東張女神」梁敏巧笑言自己係「物超所值」。（受訪者提供）

梁敏巧接受《香港01》訪問時，直言搵她做司儀工作的價錢十分相宜。她說：「通常我出呢啲show好物超所值，所以各大開幕禮、商演、周年晚會、記者會，總之有MC Job都歡迎搵我！年尾雖然多嘢做，不過我仲有好多時間，所以無任歡迎向我查詢！」

「東張女神」梁敏巧着靚裙去做司儀。（受訪者提供）

性感出席做司儀是不是硬性規定？她就回答是因應場合而決定。她說：「都係切合返個主題，今次去晚宴就着晚裝。性感就唔係個客要求，純粹只係覺得條裙好靚就着，我好少會諗性感唔性感，主要係靚同切合主題為主。冇理由去沙灘嘅活動我會包到密密實實。」

「東張女神」梁敏巧着靚裙去做司儀。（受訪者提供）

司儀工作需要陪客人嘉賓玩，影相selfie傾偈嗎？梁敏巧就表示「冇所謂」。她說：「 司儀工作主要係炒熱氣氛，好多時我都會同佢哋打成一遍，好多時都會一齊影相。唱歌呢啲就睇個客要求，有要求就一定唔會托手踭，你叫我變魔術、做掌上壓都得，最緊要炒到個氣氛就得！」

梁敏巧在「高街鬼屋」打卡時仍然穿著清涼的小背心。(節目截圖)