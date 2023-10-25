黃宗澤宣傳電影慘變脫星被問價　陳家樂人氣強勁有望成陳偉霆2.0

黃宗澤和陳家樂最近拍住到內地宣傳電影《紮職2》，兩位大男孩靚仔又玩得，深受內地影迷和傳媒歡心，令黃宗澤的內地人氣急升，陳家樂也有望籍此打開內地市場，跟好兄弟陳偉霆步伐北上發展，成為「陳偉霆2.0」！

黃宗澤、張繼聰、陳家樂的兄弟情一撻即著。(《紮職2》劇照）

黃宗澤形容《紮職2》極富香港情懷。(《紮職2》劇照）

陳家樂為《紮職2》剷平頭裝突破形象。(《紮職2》劇照）

有內地媒體在社交平台分享了2人的宣傳片段，片中可謂笑料百出，其中黃宗澤在脫掉一件外套後，被要求再脫一件，全場即時起哄，黃宗澤即時一臉愕然，突然有把女聲說：「我可以加錢！」嚇得黃宗澤即刻回應說：「我有那麼便宜嗎？」該女聲繼續說：「你開價！」場面笑爆嘴。

黃宗澤被要求脫衣。（小紅書截圖）

黃宗澤一臉愕然。（小紅書截圖）

被問價。（小紅書截圖）

仲話可以加錢。（小紅書截圖）

直接開價。（小紅書截圖）

場面搞笑。（小紅書截圖）

氣氛開心。（小紅書截圖）

至於陳家樂雖然於2003年參加英皇新秀歌唱大賽而入行，但其後也甚少唱歌。不過為了宣傳，陳家樂大開金口，清唱電影主題曲，但他起初顯得怕醜：「其實我不是歌手啊。」現場人士給予他信心，之後陳家樂攞出手提電話邊看歌詞，邊攞住大聲公唱，唱得也不錯，獲得全場掌聲鼓勵。網民搞笑留言：「你是歌手的老公啊！」又笑指黃宗澤應該一起唱。

陳家樂即場獻唱電影主題曲。（小紅書截圖）

陳家樂即場獻唱電影主題曲。（小紅書截圖）

陳家樂即場獻唱電影主題曲。（小紅書截圖）

陳家樂即場獻唱電影主題曲。（小紅書截圖）

新秀出身的陳家樂，唱得非常不錯。（小紅書截圖）

新秀出身的陳家樂，唱得非常不錯。（小紅書截圖）

新秀出身的陳家樂，唱得非常不錯。（小紅書截圖）

新秀出身的陳家樂，唱得非常不錯。（小紅書截圖）

新秀出身的陳家樂，唱得非常不錯。（小紅書截圖）

而碰巧的是電影主題曲的原唱陳偉霆，與陳家樂是參加同一屆新秀入行，但後者未有向歌手之路發展，反而主力在影視圈發展，今次憑電影成功進入內地觀眾眼球，加上外型靚仔討好，有網民看好他有機會成為「陳偉霆2.0」。

陳家樂今次憑電影成功進入內地觀眾眼球，加上外型靚仔討好，有網民看好他有機會成為「陳偉霆2.0」。（IG@carlosbb）