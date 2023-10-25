林家謙登陸倫敦世界級場地開演唱會　自爆曾擔心無觀眾要掟壽包

林家謙成功解鎖倫敦O2體育館， 10月22日在該處舉行了「L*underground」演唱會，限定只開一場，移民英國的黃偉文、好友Serrini，他的香港家人及移民海外的親友家人均有前去捧場。

林家謙從香港唱到倫敦。

來到英國第一天，林家謙就坐地鐵到處觀光，並非常搞鬼地於地鐵月台上先行預演了一小段歌舞。在演唱會當天，當林家謙出發去場館時，竟遇上隧道封閉大塞車，本來五分鐘的車程，可能變成一小時都未到。於是他就馬上改乘地鐵過去，並且在地鐵月台上錄影了一條通知觀眾今日交通情況的影片，認真貼心。

倫敦地鐵是林家謙在倫敦的主要交通工具。

林家謙首次登陸倫敦開演唱會，全場爆滿加上觀眾反應熱烈，令他非常感動。他向倫敦觀眾表示，決定來開演唱會前心情好忐忑，說：「唔係講笑，我係掙扎咗好耐，猶豫咗好幾個月，因為開O2對我嚟講真係太遙不可及，自己有少少唔係太qualified，喺香港以外開一個大嘅場館，我覺得其實好難㗎，都淆底㗎，即係要掟壽包呀嘛，唔想.....」

觀眾的熱情讓林家謙非常感動。

所以他很感激大家讓他的團隊能跨過萬里來到倫敦：「今次呢架列車代表我哋生命嘅旅程，出世就由underground開始，慢慢去達到唔同嘅高度，慢慢開始遁地飛天咁流離喺呢個世界，經歷各式各樣嘅高低。我哋喺呢一刻，可能身處唔同地方，感覺未必好有依歸，但我覺得呢個世界好似繽紛樂園，任你行，所以好好捉緊每一個留腳印嘅機會。」