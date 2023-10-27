東張西望｜消委會指常見家電每年平均維修費用可高達$9,500！

昨日（25日）一集《東張西望》講到家居電器的話題，根據《消委會》在2019年做了一份電器調查報告，原來家中常見的家庭電器（包括電視、洗衣機、雪櫃、冷氣機及抽濕機）每年平均維修費用可由數百至過千元，若把一個700呎單位的常見家電的維修費用總加，電器維修費用可高達$9500，一年使多一筆維修費用，絕對會令人失去預算。

《消委會》在2019年做了一份電器調查報告。（節目截圖）

節目組找來一位在職媽媽Cherry受訪，住在一間700多呎的村屋，家中總共有兩部電視機、五部冷氣機、兩部雪櫃、洗衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐和吸塵機，加埋有17部電器，因為電器都已經過了保養，如果要每件電器都要續保，她估計每年都要超過一萬元。

受訪者家中有17部電器。（節目截圖）

好像Cherry的洗衣機轉鈕有問題，需要轉數次才能用到想要的模式，如果要維修，首先要付師傅的上門驗查費用，驗查後才可知道最後維修費要多少，零件費用又需額外收費，實在令Cherry好苦惱。

Cherry的洗衣機轉鈕有問題，需要轉數次才能用到想要的模式。（節目截圖）

在香港，電器很容易會壞，其實有原因，接受訪問的電器維修專家劉先生表示：「香港天氣潮濕，電子零件本身濕氣重易壞，最多人整洗衣機同雪櫃，試過有個客半年內接連壞唔同電器，令用家寧願付費維修而不換新。

電器維修專家接受訪問，電器易壞原來關香港天氣事（節目截圖）

不少香港人家中都會有十多部電器，如果突然一次過出事，維修費的確不能說笑。原來坊間有些家居保險連電器維修都可保障，而且不限件數，就算過了保養都無問題。不過並不是每一間保險公司的家居保險都會包括電器維修，大家選擇計劃時一定要慎重考慮。