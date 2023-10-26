中年好聲音2｜劉威煌講比賽　你哋講就叻，咁叻你咪上去唱囉！

劉威煌日前從日本旅行完回港，在網上開live跟粉絲傾偈唱歌，很多人留言給他說覺得《中年好聲音》賽制有問題，將好的參賽者淘汰，和提議他未來唱甚麽歌比賽，他說會用自己的角度去講這個比賽，但不代表他一定對。

劉威煌說比賽不是睇咁簡單，不用教參賽者點做。（網上圖片）

劉威煌說不會透露節目內容, 大家想知可以看電視，或上重温，「節目全部都是錄影，好難講個進度畀大家聽，現在播出的是好耐之前錄的，再講就有種牛頭唔搭馬嘴嘅感覺......我又唔可以劇透，好似超越時空咁，好尷尬，所以簡單啲唔講就最好！」

劉威煌說不會劇透。（網上圖片）

對於大家為某些參賽者感到不值，劉威煌說：「我們跟觀眾睇節目的想法角度不一樣，不是好介意邊個贏、邊個輸，每個人好和壞不是那一首歌、那一刻就可以代表到全部。如果當日狀態唔好唱得麻麻，係咪就代表我係垃圾呢？唱得好好超哂班，你就話佢宇宙最強？唔係吖嘛！」

劉威煌覺得李浩森惢自己唱得更好。（網上圖片）

劉威煌說自己不是機械人，開live 都不是次次唱得好，何況在做節目的時候？大家都會受節目上的硬件、時間和製作等因素所影響到。「大家睇嘢睇得太過簡單，我哋係當局者，你哋講就叻，咁叻你咪上去唱囉！」他叫大家不用太緊張，不用代入參賽者的身份中教他們揀歌，「揀歌是重要，但我鍾意唱乜就唱乜，心情掛帥。如果首歌同自己無意思、無關係，再重要都唔重要啦！」

劉威煌說參賽者並不太介意成。（網上圖片）

再次參加歌唱比賽，劉威煌對比賽成績看得很淡，「多謝你哋緊張我，但我唔係小朋友，不用你們教我揀歌。我想唱嘅能夠喺電視唱出嚟就可以，唔係咁睇重成敗得失，可能有時唱得好差，但唔代表我係垃圾，可能唱得好好，亦唔代表我係冠軍。」

劉威煌說現場很多因會影響唱歌表現。（網上圖片）

有網友戥李浩森被淘汰不值，劉威煌說：「可能有一日我被淘汰，你哋又會戥我唔抵，其實有咩抵唔抵，玩得比賽就預左有勝負。覺得唔抵，咁你係咪幫李浩森去電視台抗議吖？咁我就覺得你係支持佢了。但支持李浩森有好多方法，我覺得李浩森仲勁過我添，呢啲咪賽制囉！」

劉威煌很佩服鍾維（網上圖片）

劉威煌覺得鍾維也很辛苦，由於她要用古裝表演，比賽當日早上5點半就起來準備，等到第二日淩晨一點才到她唱。另外他也很欣賞尹新杰，並預告大家會在節目中見到一些人很出色的表現。

劉威煌很欣賞尹新杰。（網上圖片）

被問到會否像其他參賽者般組織歌迷會，劉威煌決絶說不會，「我經歷過好多，好多謝到現在還支持我的人，這是一種緣分，會有緣盡時。有人成日同我講，見到某某去支持另一個，其實我OK，無問題喎，唔通我鎖住你只可以聽劉威煌咩？」

在這直播中亦有人問劉威煌何時有蟹賣？他說：「要等多一水, 唔靚我唔賣。」大家有興趣的話要留意了。