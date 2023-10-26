梁超怡傳搶蔡卓妍百億男友躋身上流　與千億女友郭嘉文成為好姊妹

蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）於今年8月驚爆已分手，當時有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。有傳這位C小姐就是2022年港姐季軍，有「翻版孫藝珍」之稱，現年26歲的梁超怡。阿Sa已公開表示分手並不是因為有第三者，梁超怡至今亦未有回應過疑介入阿Sa與石恆聰戀情的傳聞，之前出席活動時也拒絕接受訪問，明顯避談有關事件。

梁超怡。(ig圖片)

梁超怡被網民鬧爆她搶阿Sa男友，她近月已鮮有於IG出post，但就不時會於IG story分享近況。她閒時會去打高爾夫球，還會去學跳舞，生活相當寫意。而日前梁超怡分享了她學跳舞的自拍照，與她一起上堂的竟然還有與千億富豪李澤楷 (小小超) 拍過拖的郭嘉文。兩人齊齊對鏡玩selfie，看來相當老友，沒想到她們兩人原來是好朋友。郭嘉文自與小小超拍拖後，已躋身上流，雖然有傳她已跟小小超分手，但有指小小超年前以郭嘉文名義購入價值過億元的九龍塘豪宅，已足以令她生活無憂。看來梁超怡的朋友圈亦非富則貴，隨時成為富豪女友。