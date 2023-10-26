浪漫台灣48小時｜男主持體驗與當地女生約會 大呼招架不住

J2節目《浪漫台灣48小時》，在未來20 集將會播出，施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會，當中會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。

江江本身為重機車的網紅。（官方圖片）

賴可為職業啦啦隊隊員。（官方圖片）

今晚（26日）一集，「重機女神」江江同行仔齊齊出浴浸溫泉，江江穿上泳衣大曬34E身材，且頻頻對行仔出招。先取笑行仔的孖煙囪保守「我腄覺都穿得比你那個泳褲還要少」、接住充滿挑逗的以廣東話問「你要唔要同我一齊浸溫泉」，又埋怨「你為什麼只看著我的臉，很尷尬嗎」，在連環進擊下行仔顯得無招架之力。。

行仔不敢直望江江﹕（官方圖片）

明晚（27日）先由，在江江外啦啦隊隊員賴可登場， Arthur和行仔將會交換女伴約會。這次Arthur與江江這二位情場「老江湖」會正面交鋒，二人先到台北陽明山的秘境花園咖啡廳開始過招。當江江表示想吃甜食時，Arthur一句「你就是甜的」，逗得江江笑逐顏開。晚上二人繼續在陽明山夜景餐廳約會，睇夜景食火鍋，Arthur對於江江連環出招，毫無還擊之力。

Arthur帶江江夜遊陽明山。（官方圖片）

Arthur為江江介紹雞尾酒名字時，錯把「璀璨蘿莉」諗成「催殘蘿莉」，被逗到笑逐顏開的江江乘機一頭挨在Arthur肩膊上。之後男方為女方切牛扒及教唱廣東話歌《雞翼歌》時，江江兩度挨著Auther讚他話︰「你好讚。」此時Arthur已被台灣女生技術性擊到。Arthur事後接受訪問時形容對方為「進攻型情場老手」，他笑說︰「我已經輸咗，只有捱打完全進（攻）唔到。佢戰鬥力超過3,000。」Arthur直言每次被對方挨落膊頭時，自身戰力即時被遞減。

江江出招「三連挨」，令Arthur招架不住。（官方圖片）

另一邊，行仔帶賴可到信義區貳樓微風南山店，遠望台灣地標101進餐，該處有不少打卡位，成為台北男女約會必到地方。接住二人一起去學製手作陶藝，行仔一直表現積極，而且很man地為賴可扭開顏料罐，順利贏得好感。事後賴可讚行仔健談且有幽默感，直認對方為自己扭開顏料罐一刻「有心動感覺」。

行仔為賴可扭開瓶蓋，贏得好感。（官方圖片）

想睇香港男生同台灣女生的互動，留意今明兩晚播出的《浪漫台灣48小時》，重溫荳芽夢