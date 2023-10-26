83歲劉家昌爆爭產風波　傳當年狂追人妻甄珍間接令其與謝賢離婚

現年83歲的音樂人劉家昌2015年被前妻甄珍爆出兩人婚姻僅維持9年，2018年雙方更爆出爭產風波，為了財產問題對簿公堂。時隔5年，劉家昌今日（26日）罕見發文，透露近期獨自住院開刀，更砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千），引發外界譁然。



章立衡（劉子千）為甄珍與劉家昌的兒子，早在劉子千一歲時，劉家昌與甄珍已離婚，但一直保守秘密。近年劉家昌與甄珍母子反目，對簿公堂。（中時圖片）

其實在甄珍之前，劉家昌老師於1966年曾與台灣知名女星江青結婚，婚後兩人育有一名兒子劉繼鵬（又名劉繼成）。據傳當年劉家昌與江青因懷孕而結婚，早年劉繼鵬與太太生下了一名女兒，劉家昌在訪問中曾透露喜歡孫女黏着他喊爺爺，看來劉繼鵬一家頗得劉家昌歡心。

劉家昌、甄珍、章立衡（劉子千）、成龍、房祖名 ，與邵逸夫、方逸華等人合照。（偉毅facebook）

可惜的是，劉家昌與江青的婚姻僅維持了4年左右，後來劉家昌才轉而追求甄珍。這裏要說一個舊聞，甄珍在16歲認識劉家昌，但她卻嫁給了初戀男友謝賢，而劉家昌則娶了江青，及後甄珍與謝賢於1977年離婚，劉家昌與江青於1970年離婚後，劉家昌與甄珍才走在一起。

劉家昌與前妻江青。（網上圖片）

對於這4人的愛情故事，網上傳聞甚多。有報道曾引述過甄珍感嘆相愛容易同住難，說道：「以前不知道思考，嫁給了才子沒用，應該找財子，也要多了解一個的內心，不能光看外表。」並有報道指，多年前劉家昌與江青離婚想追甄珍，但劉家昌不顧甄珍的身分，直接送花、打電話追求，也間接導致謝賢和甄珍離婚。不過甄珍在多年前一篇訪問中就否認此事，坦言劉家昌與江青離婚後7，8年，劉家昌才追求她。

2015年5月21日，甄珍自爆跟劉家昌婚姻只維持了9年，在兒子劉子千1歲時已離婚，為了給兒子完整幸福快樂的家庭，2人才決定保密。（VCG）

不少傳媒形容甄珍為「半年糾纏在兩人男人之中」，有報道指，原來早年甄珍與前夫謝賢相隔45年後曾再次見面。當年因為甄珍在撰寫自傳而需要訪問謝賢，所以經由姜大衛邀約在咖啡店。當時謝賢居然不認得是甄珍，只對姜大衛說：「這個女人好面善，好像她（甄珍），不過（年紀）應該比她大。」後來得知眼前人是甄珍後，謝賢的第一句竟然是「你有沒有愛過我？」當時甄珍就回答：「當然愛過，如果沒有，怎會嫁給你？」

甄珍與謝賢。（網上圖片）

說回劉家昌與甄珍，其實他們的婚姻亦不長久，2015年甄珍向外界透露他們的婚姻關係只維持了9年，在劉子千出生後一年就離婚了，表示直到2013年劉子千才得悉。2017年就發生了劉家昌在網上辱罵甄珍、劉子千母子的事，劉家昌在Facebook上痛斥二人「無恥、吃我的喝我的，跟我作對。」甄珍也反擊劉家昌擅自干涉劉子千音樂事業、強迫其做出《唸你》專輯：「讓他現在看到吉他都反感」。

甄珍同劉家昌育有一子章立衡。（《鲁豫有約一日行》截圖）

2018年劉家昌與甄珍的矛盾升級，最後更對簿公堂，劉家昌指控畢生所得且經過法院認可的財產約20億台幣，全被甄珍、劉子千私吞，自己一無所得，更指控「母子加起來過百歲，沒做過一天事，到今天吃我喝我，卻置我於死，這種家人有人敢要嗎？人怎沒有感情親情，沒有愛呢？太貪得無厭了」。