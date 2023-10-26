羅密歐與祝英台｜黃碧蓮嘴陳豪心跳加速有陳茵媺監場：啲鬚好吉

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》由陳豪、陳茵媺、周嘉洛及游嘉欣等人擔任主角，劇集講述於架空世界之內羅家與祝家的恩怨情仇，當中陳豪、陳茵媺亦飾演分別代表兩個家族的代言人。劇中陳豪飾演萬事通，除了與現實中的太太陳茵媺在戲中有感情線，原來也十分有異性緣。第8集中與黃碧蓮（飾 謝姑娘）有一場親吻戲。



黃碧蓮嘴陳豪。（《羅密歐與祝英台》截圖）

這一幕，黃碧蓮（Linna）與陳豪面對面對望幾秒後，黃碧蓮就托起了陳豪的下巴，再慢慢地，慢慢地將嘴靠近，此時陳豪就合起了雙眼，最後陳豪和黃碧蓮的嘴唇愈來愈近，直到...

睇到觀眾都心跳加速。（《羅密歐與祝英台》截圖）

黃碧蓮接受《香港01》訪問時，表示拍攝這場戲時十分緊張。她說：「感覺好緊張，唔止因為佢係一位值得尊敬，經驗豐富嘅演員，大師兄。呢場戲真係設計得好好，我哋同crew對於拍攝角度都有好好嘅溝通，真係好專業。但係都有有趣位，我聽crew講，當時佢太太（陳茵媺）其實喺隔籬睇『監場』，哈哈。不過阿Mo同Amiee都好好人，所以都冇咩嘢嘅。」

黃碧蓮近年較多參與劇集演出。（《羅密歐與祝英台》截圖）

問到與陳豪拍親吻戲的感想，黃碧蓮就大笑，說道：「哈哈哈哈，佢個嘴，即係啲鬍鬚，真係好『吉吉』，同埋我哋其實拍咗唔止一次，因為要拍唔同角度。我記得拍嗰陣導演唔嗌『cut』，所以我要愈嚟愈近...愈嚟愈近...好近好近...直到佢啲鬚『吉』到我，我哋可以好近好近咁對望，嗰時我仲心諗緊，導演係咪玩緊，點解佢仲未嗌『cut』？哈哈。」

陳豪真係好型。（劇照）

知道陳茵媺「監場」後，有沒有緊張？黃碧蓮回答：「嘻嘻，我諗佢係喺後面睇緊mon，不過我已經同佢道歉，因為錫咗佢老公，因為佢係我師姐。跟住Amiee就大笑話：『It's ok, go ahead』（冇問題，即管鍚落去）。」最後，黃碧蓮也賣了個關子說：「遲啲可以仲有另一場kiss戲！」

陳豪、陳茵媺夫妻檔出演無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》。（劇照）

黃碧蓮和陳茵媺。（受訪者提供）

黃碧蓮。（《羅密歐與祝英台》截圖）

黃碧蓮。（《羅密歐與祝英台》截圖）