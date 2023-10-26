COLLAR經營一日餐廳　Marf咖啡拉花送粉絲Ivy、Day成最靚洗碗姐姐

女團COLLAR早前送驚喜畀Fans，突發宣布搞Fans meeting約Fans食飯，結果居然是由Marf 邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖結營一日餐廳，親自炮製大餐給他們。YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」最新一集就記錄了當日花絮，7位成員擔任不同崗位，合作無間。



COLLAR一直想試玩開餐廳的綜藝，今次終於得償所願！

COLLAR RESTAURANT菜單！

COLLAR全員首次合作經營餐廳，親自招待數十位粉絲，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗均一腳踢，放下偶像身段，零距離接觸粉絲，事前更親自致電粉絲確認預約，令人超驚喜。一日限定餐廳裡，各成員以抽籤方式分配擔任不同崗位，午市Gao與芯齡擔任大廚、Candy擔任水吧、三位雙子座Day、Marf、Winka主理樓面，Ivy則負責洗碗，相信是全城最靚女的洗碗姐姐，而到晚市崗位再撈亂，Marf有做水吧、Day亦都幫手洗碗！

活動開始前，COLLAR成員親自致電粉絲提他們準時到場。

Ivy相信是全港最靚的洗碗姐姐！

兩位洗碗姐姐都好靚。

就觀察而言，各人表現稱職，Candy表示：「我好稱職，由練習開始，未停過手不斷沖嘢飲。」Gao聞言即表示：「試過，冇肚痛，冇事，大家飲都應該冇事。」而Marf透露晚巿會接手負責水吧，她謂：「有啲緊張，我學咗沖咖啡，不過晚巿冇乜人會飲咖啡。」她其後更嘗試咖啡拉花，拉出「心心」圖案送畀Fans。至於身為大廚的芯齡自言喜歡下廚，但平時下廚會少油少鹽，不過今次下廚，為味道所需，油鹽都會較平時重手。

Candy做水吧沖特飲，雖然一度抽筋，但總算冇失手。

Gao笑言：「今次向大家展示我哋嘅一日限定COLLAR餐廳，今日開舖咋！」Marf表示以開餐廳形式跟粉絲聚會感覺特別：「本身預期嘅Fans Meeting可能喺party room傾吓偈、唱歌、玩遊戲、簽名，所以今次Fans Meeting好有意義，但唯一可惜係，今日我哋可能好忙，冇時間同每位粉絲傾偈。」首次跟粉絲近距離接觸，COLLAR眾女心情既開心又緊張，Winka指：「好開心，之前講過綜藝最想玩嘅係開餐廳，估唔到竟然夢想成真。」而與Fans交談其間，有Fans為不能到場的朋友讀出想向COLLAR成員想講的說話，「喊包」Winka、芯駖都感動到眼濕濕！

Gao和芯駖掌握餐廳命脈，擔任廚房一職，目標是不要令客人肚痛！

Winka被粉絲的鼓勵說話整喊。

問到COLLAR入行前，可曾嘗試當食肆暑期工？當中只有Gao與Candy未做過暑期工，Candy解釋求學期間擔任過補習老師，之後參加《全民造星IV》便入行，所以沒有太多暑期工經驗，Gao就表示：「我見過暑期工，冇俾人請，見過好多份都唔請我，可能我條命唔適合做餐廳。」至於其餘幾位成員都做過食肆暑期工，當中芯齡與Day更分享當年蝦碌趣事，Day表示：「我之前返過韓燒，幫客人燒肉，可能有時會燒到燶晒，個客會問『係咪咁㗎？』我好淡定咁答『係咁㗎！』只要臨危不亂就唔驚。」聽完COLLAR的分享，看來七位最適合還是登上舞台唱好歌、跳勁舞。

Marf除了落單，亦有做水吧，更親自製作咖啡拉花畀粉絲。

Winka做樓面十分稱職。