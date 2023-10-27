節目巡禮2024｜大合照李佳芯冇影　馮盈盈、江嘉敏企位側到見唔到

TVB節目巡禮是年度大事，重要性比起台慶相差無幾，出席的藝員更有可能比起台慶更多。除了節目中公布來年節目和劇集內容，以吸引廣告客戶外，藝員大合照亦十分重要，因為這一張合照往往是暗示或明示何人受到重視。



大合照真係好緊要。（資料圖片）

睇返去年TVB的大合照，馬國明、胡定欣佔據了第一排正中間位置，同一排有袁偉豪、張曦雯、林夏薇、陳豪等一線演員，第二排正中央位置也有劉穎鏇、吳偉豪、丁子朗等人。對比起去年各人發展的情況，也相當合乎預期。

TVB《節目巡禮2024》合照，藝員企位有變動。（胡凱欣攝）

TVB《節目巡禮2024》合照，藝員企位有變動。（胡凱欣攝）

今年TVB《節目巡禮2024》合照的藝員人數較以往少，由5排減至4排，位置上亦有變動。最明顯的莫過於是陳展鵬由第一排第6順位晉升至正中央位置，可能是因應近期劇集《香港人在北京》熱播的關係，林夏薇亦站在正中央，取代了胡定欣的位置，蔡思貝也強勢回歸，企在第一排第三順位位置，而一向都是焦點的陳豪從大合照中消失，袁偉豪亦被安排企在右邊較靠邊的位置。

陳豪、李佳芯唔見人，陳展鵬和馬國明企中間。（胡凱欣攝）

值得留意的是，前輩鄭則士亦獲安排企在第一排第三順位位置，看來可以期待一下鄭則士來年的作品，而高海寧則從往年第一排「邊邊位」連升幾級站在第一排第五順位位置。不過，以往幾年當紅的馮盈盈、何依婷、郭柏妍和江嘉敏三位則站在第一排的靠邊位置。

江嘉敏真係企得好側。（胡凱欣攝）

最後，今年成為話題的港姐們的站位也十分有趣，在第一排最左邊位置，分別有應屆港姐冠軍莊子璇和去年港姐冠軍林鈺洧，再左手邊一點的竟然是「落選港姐」郭珮文，而另外兩位熱話人物「落選港姐」潘明璇和鄧凱文獲安排影大合照，站在最高一排最左邊位置。

郭珮文都有份企第一排。（胡凱欣攝）