丁子朗否認郭柏妍緋聞新劇又做情侶　細心扶落台：正常朋友都會掛

昨日（27日）TVB舉行2024節目巡禮，全台藝員都傾巢而出，而剛剛在上海拍完選秀節目回來的丁子朗亦立即回TVB一起參與盛事。

TVB舉行2024節目巡禮，全台藝員都傾巢而出。(胡凱欣 攝)

丁子朗接受《香港01》的訪問時表示剛從上海回來，今次是節目的中段休息時間：「其實個節目已經拍咗一大半，等我哋12月再返去片場繼續拍，所以今個月叫咗小小嘅放假畀我哋囉。」丁子朗今次參加選秀節目學到不少，因為今次選秀有不同的國藉及界別人士參加，而他則是「跨平台跨職業去做一個唱歌跳舞嘅歌手」去參加，所以覺得很特別。

丁子朗覺得在今次選秀中學了不少。(胡凱欣 攝)

被問到今次參加選秀節目是年紀最大的一個時，他回答：「係啊，佢係25歲樓下，咁我好彩面試嘅時候係25歲，不過生咗日之後就26歲，所以仲可以喺入面。但係最細個個14歲，細我12 年，咁我就覺得我年紀真係有返咁上下。」丁子朗今次參加選秀可以見到韓國男神Rain，他形容Rain是「韓流OG」（韓流始祖）：「佢係一個公認神級唱歌跳舞好叻嘅人。」一講到Rain，他便已經手舞足蹈，落力的說到Rain會在台上教他們東西，所以他亦獲益良多。

丁子朗說自己很怕做愛心的動作。(胡凱欣 攝)

原來丁子朗亦曾經想放棄比賽，因為他眼見不少練習生都是從小開始訓練，而自己是「半途出家」，所以覺得很受挫折，也因為這個原因令他萌生退出的念頭。他之後說但過了一星期習慣後，就慢慢已經打消這個念頭，繼續留下來。

丁子朗曾想放棄比賽。(胡凱欣 攝)

被問到他與郭柏妍之間的緋聞，他立即以笑遮醜，更立即澄清他們只是朋友。至於在節目巡禮中主動出手扶郭柏妍落台，他則面露尷尬表示：「喺正常朋友都會掛。」而新劇《奪命提示》中丁子朗將會再次與郭柏妍合作，他率先透露劇中他會與郭柏妍飾演情侶：「希望觀眾唔好體現我哋。」他多次強調與郭柏妍只是好友，絕非情侶。