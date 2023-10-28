黃祥興離巢TVB結束18年合作　疫情被遊說回巢惜發展平平失望而回

TVB近日被指爆離巢潮，5歲移民法國、04年回流返香港、05年參加首屆香港先生入行的黃祥興，今年8月亦宣告離開服務了18年的娘家。黃祥興2013年與圈外女友Peggy結婚後育有三子女，分別是3歲至9歲。肩負一家五口的重擔仍決心離巢、現年45歲的黃祥興接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白過去三年發展平平決心跳出舒適圈的爭扎。節目中，他亦披露了於法國成長多女仔主動求愛的情史，及至回香港遇見太太一見鍾情，主動出擊贏得美人歸的經過。



黃祥興8月時宣布離巢TVB。（IG：@stefanwch）

黃祥興接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白過去三年發展平平決心跳出舒適圈的爭扎。

黃祥興5年前曾因經理人合約滿轉簽部頭約外闖，他指當時外間有不少工作機會，「是有很多機會，例如電影，做下主持同唱下歌，有不同的發展。」他指拍完電影《葉問外傳：張天志》後，TVB遊說他回巢，適逢爆發疫情才簽回經理人約，「係公司主動叫我返去，感覺被人睇重才叫我回來。但這三年很平淡，無咩特別嘢發生，加上我第三個仔又出世，個包袱越重。」黃祥興想趁自己四十五歲，仍然有能力到外面世界尋求更多機會，所以完約前已去意己決，他坦言TVB亦有挽留他，「完約前一個月，叫我同樣條件簽多3年，但聽到呢個條件，心諗唔係『三年又三年』？三年後我48歲，真係老啦！不如趁而家45五歲出去搏！。」

黃祥興5年前曾因經理人合約滿轉簽部頭約外闖，適逢爆發疫情才簽回經理人約，惜回巢後發展平平。（IG：@stefanwch）

香港出世，五歲跟父母移民巴黎，於法國生活過18年的黃祥興，外間總以為他是思想開放的浪漫隨性公子。節目中，他指自己出身於基層潮州家庭，是個有著中國傳統潮州人思想的怕羞仔，成長期間，多是外國女生主動追求，他指法國人浪漫早熟，他十多歲已有性經驗，回港認識太太前，有過近二十段感情，「我細個已鍾意打扮，加上我讀那間中學少亞洲人，女生會透過朋友話鍾意我，可否一起放學，多是女仔做主動。」

黃祥興與太太育有三名子女。（IG：@stefanwch）

黃祥興入行後只傳過跟一位圈中人交往，他也坦言：「就只有那一段，我不愛嘈吵及夜蒲的地方，也沒機會識女仔。」及至入行後，同屆港男高鈞賢介紹而認識圈外的Peggy，他終於明白何謂一見鍾情，並主動追求對方，「有一次收工，高鈞賢叫我去個朋友生日Party，點知去到原來係一間Club，我就唔鍾意跳舞就坐埋一邊。」那時剛巧遇上同場的太太，「她又是一個人坐在一旁，我問為何不跳舞，她亦說唔鍾意跳舞，就對她加分，我們再聊天，又發現她加拿大回來又識講法文，感覺好岩傾。」黃祥興直言很喜歡Peggy的外形可算是一見鍾情，亦是他第一次主動追求女生，「吸引我，因為她同樣愛靜，亦因為她的外型，已經是一見鍾情，之後慢慢要求朋友做媒人，打聽她的動向及約她，平時女仔會對我有反應，但Peggy好難追，最初會拒絕，那唯有我更主動！」

專一好男人。（IG/@stefanwch）

黃祥興經高鈞賢介紹認識太太。（IG：@stefanwch）

交往近兩年就認定Peggy於法國註冊結婚，黃祥興直與太太成熟的思想最夾，認為對方很適合做母親，所以二人很快就生了三個小朋友，「潮州人鍾意熱鬧家庭，想家庭完滿是計劃生兩個，但細仔Damain卻是意外。」脫離大台安全網要養活一家五口，黃祥興指鍛練得比選港男更弗，在自由身下，他歡迎各大經理人及電影司找他合作，他亦指自己背後有代理法國紅酒及凍肉的生意，無懼外闖面對不穩定挑戰。