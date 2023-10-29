節目巡禮2024｜劉穎鏇熱褲肉搏夾爆頭　福祿壽「炒冷飯」做真人騷

《無綫節目巡禮2024》於日前舉行，除了一班藝員盛裝出席有睇頭外，最主要的當然是介紹來年TVB的節目及劇集。節目中介紹了TVB多套王牌劇集，包括《飛常日誌》、《再見‧枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》。



劉穎鏇近年變身做打女。（胡凱欣 攝）

劉佩玥都唔弱。（胡凱欣 攝）

綜藝節目方面亦有《福祿壽訓練學院》、《2024國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等。

劉穎鏇近年變身做打女。（胡凱欣 攝）

而劇集方面，從介紹片段中看到，《非常檢控觀》除了有馬德鐘擔正外，還有上位「小鮮肉」吳偉豪，不過最有畫面的莫過於《奪命提示》，劉穎鏇和劉佩玥在劇中更是打戲連場，當中一幕劉穎鏇穿着熱褲跨過圍欄起飛腳。不但如此，另一幕中劉穎鏇又埋身肉搏騎在對手頭上，連在場觀眾都睇到「嘩嘩聲」。

《福祿壽訓練學院》由李思捷、阮兆祥、王祖藍合體主持。（胡凱欣 攝）

《福祿壽訓練學院》由李思捷、阮兆祥、王祖藍合體主持。（胡凱欣 攝）

《福祿壽訓練學院》由李思捷、阮兆祥、王祖藍合體主持，標榜是「香港首個扮嘢真人Show」，節目介紹三子將落場宣揚「扮嘢」文化，在全球公開招募別具扮嘢天份及潛質的學員，最後選出新一代「扮嘢之王」。片段中王祖藍、李思捷、阮兆祥更抵死地扮「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，不過有網民就表示節目頗有「炒冷飯」之嫌，希望會好睇啦...

《福祿壽訓練學院》由李思捷、阮兆祥、王祖藍合體主持。（胡凱欣 攝）

綜藝節目方面亦十分令人期待，除了有闊別多年的《2024國際中華小姐競選》外，亦都有訪談節目《芷珊約您》，節目還請到了張敬軒、楊千嬅、王嘉爾及溫拿等人，而戀愛配對真人Show《金牌媒人B.O.B.》則食正林盛斌（阿Bob）「圈內金牌媒人」的稱號，為單身女士物色真命天子。

《2024國際中華小姐競選》回歸。（胡凱欣 攝）

《亞洲超星團》亦是TVB的重頭推介節目，選秀節目將不再限於香港，而是伸展到內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地，選出65位練習生進行蛻變及改造。節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任導師。TVB重金製作，未播出已掀起話題。

唔少得有經典節目。（胡凱欣 攝）

《亞洲超星團》都值得關注。（胡凱欣 攝）