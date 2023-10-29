皆大歡喜｜苑瓊丹被劇中女演員欺負：當時同自己講不如退休

苑瓊丹拍戲超過41年，一向人緣甚佳，但原來曾經與一位女演員鬧不和，是發生在拍《皆大歡喜》時裝版時期，不過到底發生什麼事，是那一位女藝人？當時情況如何？沒有一個確實答案，但從以住苑瓊丹的訪問，可以看出端倪⋯⋯

苑瓊丹在節目中爆了不少不和細節。

「我無辦法做一個假人」

2020年苑瓊丹接受DJ梁泰來節目《一圈圈》訪問，當時苑瓊丹爆了不少在拍攝《皆大歡喜》時的辛酸經歷，當時梁泰來問她是否因為不開心才離開TVB，她承認是其中一個原因，她說：「我梗係唔開心先走啦⋯⋯其實呢件事阮兆祥都親身經歷、親身體驗、親身喺案發現場睇到㗎，咁當然發生咗啲唔開心嘅嘢，我覺得有啲事件喺會發生，但我接受唔到嘅係，發生咗件事，隨之而來會有好多嘅，唔同嘅陷阱也好⋯⋯或者做一啲嘢又好、會令妳再衰啲呀，或者呢件事要妳負責更加多，總之就衰格哂啦⋯⋯我覺得好辛苦，當時我同自己講不如退休啦，我第一次覺得點解咁黑暗，我當時連午飯都唔出去食，日日俾錢道具哥哥，你幫我買飯盒啦，我當然請埋佢食啦，有時唔食就訓覺，我唔想面對或見到呢啲問題，我又無辦法做一個假嘅人⋯⋯」

2017年黎芷珊的清談節目《最佳拍檔》邀請了《皆大歡喜》成員，但沒有苑瓊丹、趙學而、梅小惠。

有人遲到兩分鐘

大約2003年曾經有報導指苑瓊丹同這位女角不和，因為苑瓊丹覺得對方遲到兩分鐘，而那位女角就表示自己沒有遲到，更指苑瓊丹沒有家教，而在2017年，黎芷珊的清談節目《最佳拍檔》，當時邀請了《皆大歡喜》主要成員，薛家燕、阮兆祥、廖碧兒、鄧兆尊、陳彥行齊齊分享拍攝趣事，不過就沒有苑瓊丹、趙學而、梅小惠，而當時就有報導指苑瓊丹因不和事件而沒有出現，而該節目幾位嘉賓亦很少提及苑瓊丹。