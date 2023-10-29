J2節目巡禮｜打造女團超新星　「啦啦女神」林襄峮峮親臨指導？

無綫上周五（27 日）於電視廣播城隆重舉行《無綫節目巡禮 2024》，推介的節目種類多元化且創新，單在綜藝節目方面合共推介14套。J2（82台）節目包括《La La Girls 選拔賽》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《怪宿宿》及《動物森友島》。

J2（82台）明年重頭真人騷節目《La La Girls選拔賽》。

林襄早前隨「樂天女孩」啦啦隊到美國交流。

林襄為J2（82台）主持過兩輯《自然系》旅遊節目。

J2（82台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。創意十足的J2團隊，明年的重磅節目，會是集真人騷與PK賽形式於一身的《La La Girls 選拔賽》。比賽通過舞蹈、形態、個性、人氣、團隊精神等不同比拼，發掘出具潛質的啦啦隊員，打造一支具台灣風，集活力、正能量與甜美於一身的啦啦隊組合「La La Girls」。J2（82台）邀請了台灣人氣啦啦隊女神，來港參與指導及示範，將台灣的啦啦隊熱潮引入香港。據知，目標人物包括「熱情姊妹」啦啦隊 兩位成員峮峮（吳函峮）、短今（胡馨儀）及「樂天女孩」啦啦隊的林襄。

峮峮作為台灣啦啦隊人氣排行榜第3位，甜美可愛笑容，令她成為宅男夢中情人，吸引力自不待言。而穩站啦啦隊人氣排行榜首位的林襄，身材樣貌兼備，她跟J2（82台）的合作更是駕輕就熟。她先後主持過兩輯《自然系》旅遊節目，由她來港指導「La La Girls」選拔，自然令人期待。

林映暉跟林襄合作主持《自然系》旅遊節目。

林襄為J2（82台）主持過兩輯《自然系》旅遊節目。

林映暉跟林襄合作主持《自然系》旅遊節目。

此外，《超級毛特兒大賽》早前榮獲2023亞洲影藝創意大獎「最佳真實娛樂節目」，明年載譽歸來。到時各狗狗及主人又會接到別開生面的「超毛通告」，進行一連串的考驗，既要代言產品，又要亮相舞台Pet Walk表演。今季賽事將分為「萌萌系幼兒組」及「全能系成年組」，選出「超毛」冠軍。J2來年猛料節目接住來，《膽粗粗‧Here We Go 2》黃翠如再次「膽粗粗」以監製及主持身份，深入一些觀眾聽過，但未必會到訪旅遊的地區、《怪宿宿》主持黃紫恩（Jojo）等跳出星級酒店框框，下塌古靈精怪另類酒店、《動物森友島》探訪世界各地「貓島」、「兔仔島」、「馬騮島」以動物為本，J2來年節更加令人期待。