何猷啟前妻齊嬌罕曬性感比堅尼騷身材　擁19吋蛇腰月花10萬美容

賭王何鴻燊與三太陳婉珍的孻仔何猷啟於2020年宣布與內地妻齊嬌 (Gigi) 離婚，結束短短兩年的婚姻關係。二人離婚後，他們的兩名女兒，現年5歲的大女Tittania與4歲的細女Tylia亦跟隨媽媽返回老家上海生活。成為了單親媽媽的齊嬌獨力照顧女兒，雖然已不再是豪門少奶奶，但她的生活依然富泰，更不時周遊列國，日子過得相當奢華。她亦不時於社交網分享她的日常點滴，近日她就曬出她豪遊摩納哥的新相，大晒當地優美風景之餘，還大騷身材。

何猷啟與內地妻子齊嬌的婚姻只維繫了兩年。(齊嬌ig)

齊嬌昨日於IG貼出多張她身穿比堅尼top，配襯外套及牛仔熱褲，攝於海灘上的性感靚相，另外還有她在酒店泳池嬉水的比堅尼水着look，相中她大擺誘人甫士，盡騷Fit爆身材，目測纖腰只有19吋，完全看不出是生過兩個小朋友，可謂得天獨厚，難怪當年迷倒何猷啟。

去了日本旅行。（IG圖片）

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何猷啟於2019年2月19日元宵佳節宣布封盤，自爆於2018年已經與女友Gigi秘密註冊結婚了！猷啟2018大年初二於IG放閃透露自己成功向女友求婚，還大曬女友手上的閃爆巨讚求婚戒指，兩人拍拖未夠一年就閃婚了，更火速造人兩年抱兩。可是他們結婚兩年後便宣告離婚，何猷啟更被踢爆已有港女新歡。

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟是經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。（IG圖片）

齊嬌母憑女貴，即使卸下豪門新抱的身份，上流名媛級的生活質素依然沒變，她今年7月到日本旅行時，更豪花過百萬日元體驗貴族保養針，出手相當闊綽。當時她還在社交平台分享心得，寫道：「傳說中好萊塢女星都用的貴族保養針？這次去日本特地感受了一下每月保養的一款貴族保養針，可以選擇點滴和直接注射部位兩種形式。我選擇了兩個都進行！將抗老抗衰進行到底。」她所注射的針劑，可有效延緩至逆轉衰老及保持活力，收費130萬日元（約70,475港元），再加其他美容護膚等項目，估計月花十萬元。

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