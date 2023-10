黃心穎婚照巧妙遮肚疑雙喜臨門　本人7字回應沒否認

黃心穎與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)日前(27日)於元朗低調舉行婚禮。新任「黎太」連日來不停在社交平台分享和轉發婚禮當日的靚相,洋溢着滿滿的幸福。

黃心穎與Rubber Band的鼓手黎萬宏(泥鯭)於元朗低調舉行婚禮。(陳順禎 攝)

2人戶外行禮。(IG@jacquelinebwong)

幸福對望。(IG@jacquelinebwong)

而在今晚晚上,心穎又在社交平台分享了兩張婚照,相中她露出一臉幸福的甜笑,身上穿上一條紅色縷空連身裙,帶點中式味道,雙手則攞住紅色繡花球,右手上的超粗龍鳳鈪非常耀眼,當然也不少她們的兩隻愛犬。

黃心穎今晚再分享兩張帶點中式味道的婚照。(IG@jacquelinebwong)

黃心穎寫道:「多謝大家嘅祝福,令我地感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友、以及各個幫忙嘅單位,為我地保密咗咁耐。 Everything was smooth, weather was awesome, and my dogs behaved exceptionally well! Couldn’t have asked for more.祝福大家健康快樂、隨心滿願。」

巧妙遮肚子。(IG@jacquelinebwong)

不過焦點卻落在心穎的肚皮上,一張相她用繡花球遮住;另一張,泥鯭則從後攬住老婆,他左手緊緊捉實心穎膊頭,將對方抱入懷,而右手則巧妙地遮住了心穎的肚,加上兩人笑到四萬咁口,難免會令人聯想是否「BB來了」。

謝茜嘉催一對新人快點「造人」成功,黃心穎不但轉發,更坦言:「我要呀!」(IG@jacquelinebwong)

又碰巧獲邀出席婚禮的商台DJ謝茜嘉,在社交平台催一對新人快點「造人」成功,搞笑留言說:「永遠幸福,早生貴子,兩萬蚊等緊你哋!」黃心穎不但轉發,更坦言:「我要呀!」並附上兩個揞嘴偷笑的emoji。隨時真的雙喜臨門。而她在回復《香港01》時,亦未有否認,只7字回應:「兩萬,要努力哈哈!」