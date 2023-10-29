黃心穎婚照巧妙遮肚疑雙喜臨門　本人7字回應沒否認

黃心穎與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）日前（27日）於元朗低調舉行婚禮。新任「黎太」連日來不停在社交平台分享和轉發婚禮當日的靚相，洋溢着滿滿的幸福。

黃心穎與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）於元朗低調舉行婚禮。（陳順禎 攝）

２人戶外行禮。（IG@jacquelinebwong）

幸福對望。（IG@jacquelinebwong）

而在今晚晚上，心穎又在社交平台分享了兩張婚照，相中她露出一臉幸福的甜笑，身上穿上一條紅色縷空連身裙，帶點中式味道，雙手則攞住紅色繡花球，右手上的超粗龍鳳鈪非常耀眼，當然也不少她們的兩隻愛犬。

黃心穎今晚再分享兩張帶點中式味道的婚照。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎寫道：「多謝大家嘅祝福，令我地感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友、以及各個幫忙嘅單位，為我地保密咗咁耐。 Everything was smooth, weather was awesome, and my dogs behaved exceptionally well! Couldn’t have asked for more.祝福大家健康快樂、隨心滿願。」

巧妙遮肚子。（IG@jacquelinebwong）

不過焦點卻落在心穎的肚皮上，一張相她用繡花球遮住；另一張，泥鯭則從後攬住老婆，他左手緊緊捉實心穎膊頭，將對方抱入懷，而右手則巧妙地遮住了心穎的肚，加上兩人笑到四萬咁口，難免會令人聯想是否「BB來了」。

謝茜嘉催一對新人快點「造人」成功，黃心穎不但轉發，更坦言：「我要呀！」（IG@jacquelinebwong）

又碰巧獲邀出席婚禮的商台DJ謝茜嘉，在社交平台催一對新人快點「造人」成功，搞笑留言說：「永遠幸福，早生貴子，兩萬蚊等緊你哋！」黃心穎不但轉發，更坦言：「我要呀！」並附上兩個揞嘴偷笑的emoji。隨時真的雙喜臨門。而她在回復《香港01》時，亦未有否認，只7字回應：「兩萬，要努力哈哈！」