專訪｜方力申首演舞台劇　不怕與陳國邦前作比較：預咗有沙石

方力申（小方）拍戲、拍劇都試過，但舞台劇倒是第一次，《相約星期二》絕對說得上是膾炙人口，而以往由鍾景輝、陳國邦兩位戲精擔綱的前作，更公映了過百場，口碑極佳。相比之下，「舞台劇初哥」小方就不怕比較，認為：「唔同人講同一句嘢，都會有唔一樣嘅感覺，每個人都係好獨特嘅。」也預了必定會甩嘴、忘詞等等。半年前小方認戀女友Maple，記者問起與女友相關的問題他毫不避忌，當講到為何今次對待戀情的態度比以往較開放和大方時，他就解釋箇中原因，並謂：「今時今日冇得收埋啦，紙包唔住火！」

服裝：Mark Fast

場地：AVEDA.IL COLPO



方力申（小方）入行23年，電影、電視拍過；歌，唱過；主持，做過；廣播劇，演過……今次就首次挑戰全新領域——舞台劇，與張可堅兩個人演足兩個鐘，劇本還是很多人都睇過，並且於以往多次公演過的《相約星期二》（Tuesdays with Morrie）。就算你冇睇過它的舞台劇，中學時期《最後14堂星期二的課》可謂學生必睇讀物，而小方中四、五時都已睇過，那時當然還未明白箇中意思，但已深受打動；到14年看了鍾景輝（King Sir）、陳國邦演同一齣舞台劇，大讚精彩絕倫，只是想都沒想過自己有機會成為當中主角。

《相約星期二》將在11月3至12日在香港演藝學院的廖湯慧靄戲劇院演出，劇本改編自名著《最後14堂星期二的課》，亦是小方首次演出舞台劇！

小方榮幸去年獲監製李偉民邀請，叫他不如試試跳出舒適圈參演舞台劇，但當時還未敲定演哪一齣，「差唔多幾個月後，佢就話不如做《相約星期二》，同張可堅老師一齊做，佢一講《相約星期二》我直情眼發光！如果我要挑戰做舞台劇，一定係《相約星期二》，首先我睇過好深印象，仲要話跳出Comfort Zone，呢個一定係最大挑戰。」

小方將在《相約星期二》飾演學生明哲，是位體育記者，當得知教過自己的大學教授慕理因「漸凍人症」而快走到生命盡頭，他相隔16年終於去探望對方，並學習到很多人生道理。（葉志明攝）

發台瘟甩嘴是意料之內：同你講嘢都會㪐㩿啦

舞台劇最難之處，當然就是要冇得NG的情況下，唸足兩小時台詞，而且今次劇本只得兩位演員，各人都佔戲很重，問小方會否很擔心甩嘴忘詞發台瘟，他就說出錯都是預計之內，因為自己是正常人，說話有時講錯、口窒都很正常，「我依家同你講嘢都會㪐㩿（音：甩咳）啦，當然我係安慰自己，畀自己一個減壓，做咩事都好，你預咗要做得好，但係同時都要Visualize萬一出錯會點樣，如果唔係，你永遠諗住完美嗰部分個Mindset，一唔完美咁你就停咗，點算？我做好本分之餘，都要Prepare有咩沙石出現。」

小方認為冇人想在台上失手，自己只能盡最大努力排練和熟讀劇本，不過若然有什麼臨場狀況，他亦只能「執生」，希望自己能成功救場。而訪問未埋位時，記者亦發現他邊整頭邊睇劇本，他就笑稱：「我擺㗎咋！」（葉志明攝）

小方不想給自己太大壓力，只視今次舞台劇為學習機會，感動觀眾、讓大家看到他們的努力。到9年前擔綱演出同一套舞台劇的King Sir和陳國邦都出名是好戲之人，珠玉在前，觀眾或許會比較，講到自己會參考兩人的演法還是盡可能避開，小方就表示：「其實唔同人講同一句嘢，都會有唔一樣嘅感覺，每個人都係好獨特嘅。」他不希望自己因兩位前輩有壓力，認為用心去演，一定就會有人喜歡自己的演法，無需與任何人比較。

陳國邦與鍾景輝版的《相約星期二》多次公映、有口皆碑，與陳國邦演出同一角色的小方，不想給自己太大壓力。（《相約星期二》劇照）

小方首次做舞台劇，很多朋友找他買飛，他說只是認識的朋友已搭單訂購了7、800張飛，他希望到時在台上見到熟人，不會被影響到而分心。（葉志明攝）

不怕與前作比較 每種演繹都有捧場客

說到這裡，小方亦特別提起一位前輩跟自己講過的話，一直以來很多人叫小方拍片、開YouTube教人或分享各式資訊，然而他十分抗拒，「我話唔好啦，我又唔係最叻，又唔係世界Number 1，我唔做呢樣嘢！你唔好話游水，可能只係叫我講食嘢，我都覺得，點講啫？」而那位被稱為「智者」的人卻跟小方說，即使他抄人、跟別人講一模一樣的說話，世界上都會有人喜歡他的聲線，或是他的演繹方式。「鹹魚青菜，各有所愛」，因此就算內容一樣，都必定會有喜歡自己的人！

小方受「智者」啟蒙，領略到不一定要是「最叻」才可以拍片教人。（葉志明攝）

小方近年從電影圈走到電視圈，有人曾批評他的角色相似、或演技有待提升等，他就覺得《美麗戰場》與《廉政狙擊》的兩個「富二代」角色其實有所不同，一個衰到貼地，另一個純粹是使屋企人錢的斯文人，又謂：「啲人嘅Comment話我做返自己，咁就好啦，因為我自己唔係咁，即係佢覺得我演到個角色個感覺！你作為一個演員，只可以有一個角色嘅時候畀心機去做，我最近做其他嘅角色都會有唔同，慢慢觀眾就會睇到個分別。」

有觀眾曾指小方在TVB的戲路單一、演富二代即是做自己，小方不同意這個講法，又指自己還有些未播出的劇集，會令大家睇到不一樣的表現。（《美麗戰場》劇照）

拍電視、電影不比舞台劇容易

不少人覺得演舞台劇比電視、電影難度更高，一切極考臨場發揮，又要用較明顯的肢體語言與觀眾互動，講到接舞台劇某程度上是否都渴望得到觀眾認同演技，小方則覺得其實電視和電影不比舞台劇簡單，舞台劇大家覺得難在要完全冇差池，但至少劇情是順住去，而非像電視或電影般跳來跳去，拍起來要醞釀和鋪墊情緒都很高難度，「可能呢場戲講我女朋友，要拍佢死，下一場戲就同佢拍拖，好Sweet，點樣做到呢？你都要有好大嘅想像空間或者好好嘅準備，要擺好多時間同功夫，可能一日裡面做晒呢幾場戲，所以大家都有大家難度，你諗吓啲動作演員，佢哋打咗幾多Take、流咗幾多汗？電影電視嘅辛苦大家未必會見到。」

小方認為，拍電視、電影的難度不比舞台劇易，只是觀眾未必會睇到前者拍攝過程中的難度。

改變生死觀：活得有意義，就係你死咗有幾多人掛住你

劇本講述的，是教授慕理人生末期時與學生明哲的深度對話，小方從演繹明哲的過程當中，亦對生死有了新的領悟和體會，「當你生命要結束、要離開嘅時候，你點樣先覺得自己活得有意義呢？原來就係有幾多人掛住你、有幾多人諗起你，如果你在生嘅時候真係用生命影響生命，幫到同教到好多朋友，或者你對人好好，到你走嘅時候人哋會記得你、掛住你。咁你唔係真正走，你仲會喺我哋好多掛住你嘅朋友腦海裡面出現，所以我就喺度諗我自己可以點樣做得好啲。」

小方指自己每一日排戲都好正能量，彷彿為自己叉電、沒時間多想「無謂嘢」，他的生死觀、價值觀也跟之前不同，現時希望做更多事去「以生命影響生命」。（葉志明攝）

小方除了開游泳學校教曉更多人游泳的求生技能外，亦經常參與慈善活動，問到若他不幸英年早逝，覺得會有幾多人掛住自己，小方就謂：「我都覺得自己有幫過一啲人，會有人掛住我，但係仍然再需要努力啲，因為人得一條命嘅時候，點樣可以再做好啲呢？為自己、為其他人，我覺得都仲可以做多啲。」

小方第一次睇《相約星期二》書籍時，還未有太大感悟，但隨住年紀漸長，甚至有差不多年紀的人離世，他就發現未必每個人都長命活到7、80歲，也因此更學懂珍惜和孝順。（葉志明攝）

大方認戀Maple因「全民記者」年代瞞唔住

首度參演舞台劇，女朋友Maple當然會來捧小方場，兩人的戀情於今年3月曝光，即使未幾Maple已被爆出「攝理教」性侵陷阱事件，小方亦不離不棄陪女友面對事件，對傳媒查問也從不避談，態度大方。以往小方與鄧麗欣（Stephy）曾拍拖10年，即使早已是觀眾心目中的金童玉女，頭7年二人只一直以好朋友相稱，後來才開始慢慢公開關係，然而今次跟Maple拍拖，小方只幾個月就認愛，他說因為當年仍未是「全民記者」年代，可以不認，而自己一向都是屬於不會主動公開，不過若被影到拍拖亦不會隱瞞的類型。

小方與女友Maple由朋友介紹認識，他說相愛是緣份使然，而且兩人一直相處得好好。至於公開戀情時，是否已預計到女友與「攝理教」的新聞很快便隨之曝光，小方則表示兩人早有心理準備。（葉志明攝）

他解釋之餘，亦順道為過往的緋聞平反：「今時今日冇得收埋啦，紙包唔住火！啲人成日話我有幾多幾多次戀情，但係一次都影唔到相，嗰啲好明顯係假㗎喇。你諗吓，我呢個啱啱開始，又圈外人，都咁容易穿煲，如果你話我同藝人拍拖，有咩可能包得住？」除了快公開外，小方與Maple其實拍拖一星期就已經見了家長，是否代表很快認定了對方，他答：「因為我同屋企人住、關係好好，同埋我都好大個，每一段感情都好快見屋企人，因為每一段感情都好認真嘅，所以呢個係我自己不嬲嘅習慣。」