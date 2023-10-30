中年好聲音2起底｜譚權輝好猛料　贏過歐洲歌唱冠軍得陳木勝賞識

無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音2》日前（29/10）播出，這一集中鄔慧芳、李振鵬、譚權輝和劉肇文4位被淘汰。節目中譚權輝直言：「可能真係運氣唔好啦。」原來今集被foul嘅原因是評判表示他「bad luck 」？



譚權輝被淘汰。（《中年好聲音2》截圖）

19歲膽粗粗參加歌唱比賽 贏埋歐洲總冠軍

講起譚權輝（Adam），其實他可算是《中年好聲音2》中的「蒼海遺珠」。譚權輝與音樂的緣份，要由他19歲時英國生活時講起。譚權輝接受《香港01》訪問時，透露自己在19歲的時候已經代表英國出戰全歐洲華人歌唱大賽，並奪得了總冠軍。有幾威水？要參加亦不是易事，首先在英國每一埠中有約100人參加比賽，之後要在全英國的「埠」中過千人之中脫穎而出，再到荷蘭與全歐洲的華人比賽，粗略估算，要成為「歐洲冠軍」也是萬裡挑一的人。

真係唔差。（《中年好聲音2》截圖）

點解伍仲衡會話「bad luck」？（《中年好聲音2》截圖）

有幸曾得陳木勝賞識 但臨門一腳冇入行

在成為「歐洲冠軍」後，譚權輝並沒有停步，而是選擇繼續歌唱之路，參加第15屆華星歌唱比賽。譚權輝說：「個天冇畀個歌手我做，新秀完咗華星就將個約畀咗TVB，所以我就被安排入藝員訓練班，出嚟就只係二打六。講返呢樣都好笑，喺TVB期間好多人都出去秘撈，嗰時去拍《特警新人類》，陳木勝導演叫我入房，問我：『有冇興趣拍戲？』話想搵新人做型底，我對天發譬，真嘅。你知唔知我點答？我講返畀我老婆聽，佢都笑我抵我冇運行。」

譚權輝參加過唔少歌唱比賽。（第15屆華星歌唱比賽 截圖）

譚權輝參加過唔少歌唱比賽。（第15屆華星歌唱比賽 截圖）

他續說：「講明先，我嗰時得20歲，又喺英國返嚟，真係唔識大導演陳木勝。我答佢：『我啱啱入TVB，我唔考慮啦。』佢嗰吓都Ｏ咗嘴，仲反問我：『你好鍾意TVB咩？』最尾我都冇埋堆，拍埋個續集就冇搵我啦。」現在回想當初的決定，譚權輝也笑自己傻。他說：「如果當初埋堆，我起碼唔會行咁多冤枉路，起碼都有個大頭先啦。」不過他也感激在TVB做藝員的生活，他說：「確實好辛苦，但係嗰時TVB好有人情味！」

譚權輝差一步入電影圈。（受訪者提供）

入TVB發展不過搵錢靠秘撈

後來譚權輝又怎樣回到歌唱事業？他說：「我本身就唔係一個拍戲嘅人。」原來當年他在行內已有不少人知道他有出色的歌喉，參加了《無綫卡啦之星》歌唱比賽後奪得冠軍。當年有十分多agents會邀請他出去接騷唱歌。他說：「30年前收$1,000一首，一個騷通常都係三首歌。嗰時講緊TVB一個騷$600。」所以說唱歌也為他帶來了一筆頗豐的收入。

譚權輝差一步入電影圈。（受訪者提供）

回英深造音樂

後來他在TVB做了7年藝員就離開了。他說：「唔好聽講真係擺喺度等運到，我又唔覺得自己戲好。嗰時屋企人喺英國開餐飲嘅，我又唔想做，喺香港秘撈又搵到錢，咪繼續做（TVB）囉。後尾有人叫我教唱歌，但係我覺得識唱唔代表識教，所以先返英國學音樂。」

譚權輝後來在飲宴表演界發光發熱。（受訪者提供）

為「唔想成世批薯仔」返港

到了英國後，譚權輝又認識了現在太太，太太在英國讀完書後，經鼓勵之下他又離開家人到香港從新生活。他說：「講笑咁講，我唔想成世喺餐廳入面『批』薯仔呀！」回到香港後，他就重投熟識已久的音樂懷抱，開始教唱歌，又後來，他就在太太的鼓勵下開辨個人的音樂學校。他說：「幫人打工嗰時越打越多人嚟學，後尾先自己開。頭半年蝕錢㗎，因為自己唔識宣傳，我記得第5，6個月銀包得返兩皮嘢（兩萬元）。」

譚權輝後來在飲宴表演界發光發熱。（受訪者提供）

大搞婚宴、Party公司獲城中富豪們欣賞

之後又很幸運地，他無意中看到了Yahoo搜尋引擎的廣告，所以就決定將僅有的二萬元放到廣告上。他說：「得返兩萬蚊，食咗佢又唔係，倒不如博一博，但係竟然又唔死得！」後來學生愈來愈多，還可以擴展到搵老師授課。他笑言：「仲可以結婚生仔買樓，做咗15年轉變真係好大，後尾仲請人去教。」及後他更順利成章地開設了Stage Art Live Band Service，專門代辦結婚像宴，壽宴，公司周年派對等場合。

譚權輝不時會做吓慈善表演。（受訪者提供）

做老闆後，譚權輝更是如魚得水，獲得了不少城中富貴的歡迎，清水灣一帶的富豪都聘用他們公司。他說：「用過都會介紹，一傳十，十傳百咁，每年都過百場騷。我哋公司喺行內都稍有知名度，大部份人都會識。每年超過100場演出，稱得上叫Show King。」

譚權輝受到不少富豪歡迎。（受訪者提供）

流浪英國、杜拜100天唱廣東歌

在疫情期間，因為在英國的媽媽因病情急速惡化，他就趕回英國送別媽媽最後一程。為了懷勉媽媽，他還攜着結他獨自流浪英國、杜拜100天。旅途中他也在一些著名景點停留唱廣東歌。

譚權輝唱歌唱了30年。（《中年好聲音2》截圖）

點解參加《中年好聲音2》？

譚權輝算得上「人生勝利組」，為什麼會參加《中年好聲音2》？他回答：「好坦白講，我呢團火冇熄到。I derseve a title in this society.（我值得擁有一個席位）」他回憶起，曾參加過一個全國知名的歌唱比賽，進入8強時遇上年齡歧視。他說：「評判講過：『以你唱功應該佔一席位。』但係當時司儀就當住千幾人面前話：『佢應該係比賽最老嘅一個。』仲偷偷哋笑，嗰一刻真係好難受，心情好低落。」他表示，這也是他參加《中年好聲音2》的另一個原因。

他續說：「今集輸咗，好整體講我係令我太太同埋支持我嘅人失望，我冇強求，因為我事前已經知（呢場仗）難打。」