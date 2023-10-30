浪漫台灣48小時｜蔡景行遇34E女神妤妤 驚嘆︰台灣女仔好開放

以約會旅遊實境作賣點的J2節目《浪漫台灣48小時》，由施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共20集的節目中，會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。



行仔（左）同Arthur本周再接受挑戰。

妤妤的性感打扮，令行仔露出嚇傻的表情。

本周繼「重機女神」江江跟啦啦隊隊員賴可之後，兩位港男Arthur同行仔再跟另一對台灣女生約會。明晚（31日）行仔約會對象是「普渡女神」妤妤，他們相約在台南一間木造日式建築咖啡廳見面。等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出極驚訝的表情，毫不掩飾被妤妤心口開窿的性感上衣嚇一跳。行仔繼上趟跟34E江江共浴後，再跟34E妤妤約會自然受寵若驚，他接受訪問時尷尬表示︰「估唔到台灣女仔衣著咁開放，咁性感。我個人比較驚大（胸），好大壓迫，最好唔係太大亦唔係太細。唔知道導演係對我好，定係想見到我尷尬嘅反應，所以專係安排啲性感女嘉賓畀我。」

二人約會第一餐，是在台南歎甜品下午茶。

行仔對大胸女生有抗拒。，其實妤妤本身從事品牌行銷，同時是名吃貨網紅。

Arthur表示現實中的Karen跟照片有較大的反差。

妤妤本身從事品牌行銷工作，同時經營自家社群媒體，走吃貨網紅路線。所以本周行程二人都以吃貨、打卡為主，先後到訪Nest_de_O_Bar打卡餐酒館、南埕衖事雪糕店、藥膳雞湯店等。行仔笑言不枉此行，除了試到台南美食，還從妤妤身上學曉經營網頁秘訣，增加自己網頁流量。

Karen本身是健身教練，亦參加過舉重比賽。（IG圖片）

另一邊的Arthur今次約會對象，是貌似秦沛囡囡姜麗文的健身教練Karen，二人第一次見面地方，位於宜蘭的三星蔥體驗農場，Karen對Arthur的印象似乎不錯，她說︰「在餵小動物的時候，因為我的頭髮比較長，然後他有幫我把頭髮往後撥，覺得很貼心。」Arthur的紳士風度，在往後參觀Cupishoot射擊博物館時獲得回報。玩遊戲時Arthur取笑Karen力氣不夠大，Karen即場自揭教練身份，還輕鬆將Arthur抱起連轉數圈。Arthur事後接受訪問時笑言︰「我終於明白女仔點解咁鍾意公主抱喇，原來嗰種感覺好開心。睇落搵個健身教練做女朋友都幾好。抱起嗰剎那，諗起細個俾媽咪抱。」

Karen本身是健身教練，亦參加過舉重比賽。（IG圖片）

二人往後參觀米粉觀光工廠、羅東駿懷舊餐廳等地方。參觀懷舊餐廳時，Arthur為Karen找到心儀的香煙糖，成功加分兼拖手，繼續發揮「女殺手」本色。本周稍後Arthur與行仔會互換女伴約會。