歲歲青蓮｜周勵淇與「岡本教主」合作　為對方獻出最後一套

由何潤東、何泓姍、黃宥明、黃聖依、周勵淇和張晨光主演，改編自網絡小說《清宮熹妃傳》的大陸古裝劇《歲歲青蓮》（原名《熹妃傳》），已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以隨時追看。

香港觀眾可以透過「黃Viu」免費收看《歲歲青蓮》。（官方圖片）

賀連信（何潤東飾）。（官方圖片）

賀連信（何潤東飾）坐擁後宮佳麗三千！（官方圖片）

《歲歲青蓮》為一部虛構古裝劇集，有別於一般以歷史為藍本的宮廷陸劇，劇情也從原著的清宮皇子爭鬥，改編成王爺諸子的襲爵之爭，使該劇從「宮鬥」變成「宅鬥」！劇中賀連信（何潤東飾）不但文武雙全，更坐擁佳麗三千，當中就以嫡夫人方懷蕊（周勵淇飾）、慕海瑤（黃聖依飾）和駱青蓮（何泓姍飾）最為搶眼，令人羨慕！不過女人多自然是非多，賀連信（何潤東飾）既要處理後宮勾心鬥角，同時又要面對襲爵之爭。

賀連信（何潤東飾）三位妻妾（左起）慕海瑤（黃聖依飾）、方懷蕊（周勵淇飾）、駱青蓮（何泓姍飾）。（官方圖片）

方懷蕊（周勵淇飾）。（官方圖片）

慕海瑤（黃聖依飾）。（官方圖片）

駱青蓮（何泓姍飾）。（官方圖片）

而《歲歲青蓮》另一看點，該劇很大機會是周勵淇最後一部古裝劇，因拍攝時正值炎夏，要在38度高溫下穿着厚厚的戲服，令她苦不堪言，最後更中暑了。周勵淇之前就曾在社交平台發文表示：「太熱太熱了，我終於中暑了，非常辛苦，還有點害怕。在38度高溫底下，穿着厚厚的衣服，10多小時的拍攝真的不是那麼簡單。這部古裝電視劇可能是我最後一套，以後不敢在炎熱夏天拍古裝劇了！」

周勵淇說這部古裝電視劇可能是她最後一套。（官方圖片）

周勵淇拍攝《歲歲青蓮》時熱到中暑！（周勵淇Instagram圖片）

另，《歲歲青蓮》劇情講述奇女子駱青蓮（何泓姍飾）因容貌酷似早逝的先王妃而被迫嫁入安王府，成為安王三公子賀連信（何潤東飾）的婢妾。連信表面上是個吊兒郎當的紈褲子弟，其實是個心懷天下、韜光養晦的暗地英雄；起初青蓮一心想要逃離王府，後來漸漸被丈夫的仁心和才華吸引，決定留在他身邊助其施展抱負，二人一同經歷了種種挑戰和考驗，最後成為了一對白頭偕老的神仙愛侶。