Home即是識｜馮盈盈再拍森美任主持8字透露心情　還有J2女神加入

無綫翡翠台下年初將推出有獎問答遊戲《Home即是識》，以家居大小雜事考驗參賽藝人及素人，送出獎金及獎品金額高達10萬港元，節目還設有「實驗」環節，大考參賽者臨場應變能力、腦力甚至眼力。

單睇馮盈盈嘅動作，《學是學非》嘅感覺係咪返晒嚟呢？（官方圖片）

森美和馮盈盈之前在《學是學非》系列中已擦出過無限火花，2人相隔多時再度合體。（官方圖片）

節目為增加新鮮感，製作組還安排了J2er陳若思加入。（官方圖片）

至於節目主持方面，則由出名轉數快兼牙尖嘴利的森美，夥拍精靈搞笑兼估你唔到的馮盈盈，為增加新鮮感，製作組還安排了J2er陳若思（Amber）加入。森美和馮盈盈之前在《學是學非》系列中已擦出過無限火花，如今相隔多時再度合體，並透過問答遊戲及做實驗等不同方法，教曉觀眾家居大小事，絕對是「家居版」《學是學非》。

馮盈盈十分期待再與森美合作。（官方圖片）

並揚言不敢怠慢。（官方圖片）

對於再與森美拍住上，馮盈盈笑言：「十分期待，不敢怠慢。」她續言：「我一定會前先做足功課、準備好資料蒐集。」並向港姐師妹陳若思傳授12字搞笑錦囊：「有咩問題，就請教森美大哥啦。」

林迪安與女兒林沚羿，佢哋一個甜、一個型，果然虎父無犬女。（官方圖片）

譚玉瑛（官方圖片）

李幸倪（官方圖片）

泳兒（官方圖片）

另，無綫官方社交網平台早前已開始招募參賽者，另譚玉瑛、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、曾比特、糖妹、林迪安及女兒林沚羿、火火等，亦先後力撐拍攝宣傳片。唯一一組嘉賓拍住檔上陣的林迪安及林沚羿，全程手臂貼手臂齊心呼籲，無論表情或是動作均默契十足，父女情要好。值得留意的是，之前憑《不可能任務》贏盡正評的武術指導林迪安，雖已年屆62歲，但依然長得瀟灑，衣著打扮亦十分新潮，比女兒更吸睛。

曾比特（官方圖片）

糖妹（官方圖片）