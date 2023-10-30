網紅Ashley指未收到鍾培生賠償　揚言會於直播割脈

17直播網紅Ashley早前與「百億富三代」鍾培生的轇轕仍然未完，繼之前Ashley大爆被鍾培生糾纏12年後，昨日（29日）她又大爆未收到鍾培生的賠償，更揚言會直播割脈。

17直播主Ashley揚言會直播割脈。（Instagram：_is_ashley__）

Ashley早前在社交平台發文炮轟鍾培生，除了大爆二人的感情轇轕外，更控訴被他連番侮辱，而鍾培生亦曾表示已經報警處理。事隔多月後，昨日Ashley再發文炮轟鍾培生，揚言：「 收唔到鍾培生賠償嘅錢，將IG直播即場割脈。」

Ashley真係好憎鍾培生。(ig@_is_ashley_)

近日Ashley發文直斥鍾培生是「廢柴」，又說他只會逃避問題：「8年嚟，次次都係搞d問題出黎，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走黎各種阻礙我生存，表面君子，實際敗類，唔死都無用！」Ashley大鬧鍾培生是垃圾、敗類等形容詞。之後Ashley亦有表示曾叫過鍾培生不要玩弄她的感情，因為自己絕非「好惹」之人：「一開始，我同你清清楚楚，你明知道我唔好惹，係都要搞我，自己造成嘅，玩得起先好搵我玩感情。」

鍾培生被指是「廢柴」。（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

點撃睇更多Ashley點鬧鍾培生：

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其實二人之間的罵戰已經早在2020年發生， 當時因為鍾培生邀請了「賽馬女神」莎拉到其YouTube頻道亮相，繼而傳出緋聞。Ashley當時已經發文大罵莎拉，又暗指莎拉被包養。Ashley說自己已經給了鍾培生一年多時間，補償自己所受的傷害，當然鍾培生沒有理會兼疑似發文回應：「呢幾年香港無論係男或女，我認識的或素未謀面的都可以無相、無合照、無我聯絡方式、無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有屎，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部份留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」

鍾培生曾邀請莎拉拍約會片，兩人一齊整聖誕裝飾。（YouTube截圖：鍾培生Derek Cheung）

莎拉是賽馬評述員、賽馬節目主持等，活躍於馬圈，有「馬壇蘇麗珊」之稱，Ashley卻稱其工作機會是用不道德途徑換回來。（Instagram：hiscar）

鍾培生在IG回應事件，說：「無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞！」（Instagram：khdcheung）

請按下圖睇直播主Ashley所貼出的控訴文：