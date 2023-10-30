TVB史上最巨胸男藝人　高大靚仔打排球骨子裡其實係怕醜仔

健碩，對於男藝員來說是不可或缺的，雖然沒有胸肌和「手瓜起𦟌」並不代表什麼，但「大隻」的話一定事半功倍，且會在觀眾心中留下印象。



李爾晨（Kyle）真係「殺晒」。（IG@kyleleeyisun）

近年TVB多了不少大隻仔，其中參演《羅密歐與祝英台》，劇中飾演青年版陳豪（梁山伯）的李爾晨（Kyle）肯定是其中的表表者。李爾晨曾經參加過「校花校草」選舉並進入五強，2016年為球隊奪得甲一排球聯賽冠軍以及首個全港公開馬拉松排球賽冠軍，更於2017年衛冕，其後更成為香港史上排名最高的香港球隊。

李爾晨（Kyle）其實係怕醜仔！（《羅密歐與祝英台》截圖）

2020年他亦參與了ViuTV劇集《男排女將》拍攝，同年8月就被睇中，簽約成為TVB藝員，入行後就參演了《非凡三俠》、《飛虎3壯志英雄》、《隱形戰隊》，主持《CP訓練營》，可以說是近年冒起的新人之一。李爾晨不止身高接近米九，外形也十分討好，而且他在劇集的發揮都頗被睇好，2020年曾被提名「最佳男主持」及「飛躍進步男藝員」。

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日前（29/10）李爾晨出席《羅密歐與祝英台》宣傳活動，他接受《香港01》訪問時直言對飾演型男陳豪的年青版感到緊張，他說：「圍讀嘅時候我都問過劇組，需唔需模仿大前輩陳豪嘅神態，不過佢哋都話唔使，做返自己就得。原本都係有一把長頭髮，後尾都係唔使。」他也表示，看到有網民指他談吐和外形似陳豪，他也說：「我知道之後都覺得好開心。」

李爾晨（Kyle）。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨的外形高大威猛，但原來他是一名怕醜仔。他說：「之前冇見過Kelly（古佩玲），我又怕醜啦，佢又怕醜，然後大家好生疏。劇組就話不如我哋試吓相處多啲，培養感情，所以有時喺TVB撞到Kelly都會食個飯，飲杯嘢。」對手古佩玲接受《香港01》訪問時，也說：「係呀，第一次圍讀直視唔到。」李爾晨說：「太靚女啦，怕醜。」古佩玲笑言：「太得人驚。」李爾晨表示，經過一個月相處後，才慢慢變得熟絡。他說：「慢慢就敢望住佢，哈哈。好彩Kelly帶住我。」古佩玲：「唔係呀，係你帶住我。」

李爾晨（Kyle）其實係怕醜仔！（《羅密歐與祝英台》截圖）

實測，李爾晨擁有37吋胸肌，老鼠仔16吋粗（林迅景 攝）鼠

記者現場實測，李爾晨擁有37吋胸肌，「老鼠仔」足足有16吋粗！他表示，因為自己以前是排球隊以及經營兩間gym room的關係，所以主張要健碩又靈活。他說：「我唔係特別追大隻，我鍾意靈活啲。個人習慣唔做就身痕，通常一個星期做三、四日，每次個半鐘，做唔同部位。通常喺自己鋪位都係做6個set，跟住胸背腳咁。作為artists做gym始終要平均，我好怕太過slim或者太壯。」