訛稱MIRROR舉辦簽唱會可以簽名合照　Edan：冇啲咁嘅事唔好俾人呃

MIRROR成員吸金力強勁，繼早前4子的個人演唱會有騙徒借賣飛為名斂財為實後，昨日（30日）又傳出有人借MIRROR之名去斂財。今日呂爵安（Edan）上載了有粉絲跟他說被騙的內容截圖，說有人聲稱MIRROR將於11月5 日至8日舉行簽唱會，在網上兜售門票。

有人聲稱MIRROR簽唱會於九展舉行簽唱會。（葉志明攝）

在Edan的截圖中可以見到有人聲稱MIRROR簽唱會於九展舉行簽唱會，門票分$1100、$680及$500元3 種，還訛稱MIRROR 12子更會與粉絲合照及簽名。該名被騙的粉絲轉帳給騙徒，並表示想要11月8日的門票，隔了一個星期後粉絲再問對方進度，騙徒則指因為是「內部飛」所以不便追得太密：「始終呢啲係佢公司內部管理階層決定！我哋收到風話有活動，跟住搵人可以幫手訂飛就報名，其他涉及某啲範圍，我哋都控制唔到。」

粉絲問Edan到底有冇簽唱會。(ig@edanlui)

粉絲最後截圖問Edan是否真的有簽唱會，Edan立即回應︰「完全冇啲咁嘅事……大家唔好再俾人呃啦！留意返official嘅資訊啦！」其實Edan都不是第一次上載粉絲被騙的情況，早前他舉辦個唱時，也有不少粉絲被騙，他亦心痛粉絲被騙錢，所以不是都會公開呼籲粉絲小心被騙。