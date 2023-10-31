HOY電視搶收視開拍《女神同行》　集齊台灣十大美女返鄉下超吸睛

HOYTV近日在台開拍新節目《女神同行》，火力全開找來港台鄉⺠心中的十大女神擔任導遊，帶領「翻版胡鴻鈞」林躍翰(John)、「港大社工」暖男阮偉倫(阿倫)，以及曾參加《造星II》的康志維(康師傅)三位香港新秀一同返鄉下。

近年台灣女神在香港興起一陣風潮，當中林襄人氣極高。

林莎亦很受歡迎。

近年台灣女神在香港興起一陣風潮，尤其林襄、林莎更是人氣居高不下，《女神同行》除了有「流量密碼」林襄、「台版三上悠亞」林莎加盟，還有各啦啦隊的人氣擔當，像是「最正啦啦隊女神」稱號的Yuri(陳怡叡)、被稱作「最美蘭花精」和「涵氧女孩」的雅涵Kimi、「樂天女孩」前隊長「啦啦隊女神」巫苡萱、因為惹火身材受封「人間水蜜桃」的壯壯、與峮峮同期的「極品大隻馬」「中職啦啦隊小巨人」短今、「新啦啦隊女神」林可、「富邦啦啦隊」的嬌小女神慈妹，還有氣質滿分的「音樂系女神」黃上晏Rubis，而《女神同行》就集齊十位女神。

林襄帶大家到士林、北投和陽明山。

玩得好開心！

泡溫泉好吸睛！

林襄從小到大的生活範圍都是士林、北投和陽明山為主，原以為會有浪漫襄襄旅的阿倫和John正期待可以和林襄一同泡湯，結果竟是山區裡的溪野溫泉，還被帶去走山路和戶外攀岩，辛苦程度嚇壞John和阿倫，兩人雙雙投降稱林襄喜歡的活動也太hardcore。

林莎人氣極高。

好鍾意小動物。

林莎袋大家周圍玩。

小時侯在高雄大寮長大的林莎，對於不認識大寮的人可能會覺得這篇區域一片荒蕪，但這裡卻有間被多肉植物包圍的餐廳，提供的除了有仙人掌烹調出來的料理，,還有可以生吃的仙人掌，讓阿倫和康師傅嘖嘖稱奇。除了吃，大寮還有從舊糖廠大變身的自行車道，林莎特別邀請阿倫、康師傅和自己爸爸一起前往舊糖廠遛狗散步。

有別於一般女生，台中女孩短今從小喜歡的是天文星象，放學去的是科博館。除此之外也是個愛溜直排輪的女生，只是康師傅和阿倫從未試過，最後還是短今牽著康師傅的手溜完全程,讓阿倫委屈的說：「早知道自己不要溜太快了，每次有福利都輪不到他。」

個性卻爽快的Yuri一下子就跟John和阿倫打成一片，不但帶他們回到自己的嘉義母校，一起回憶要重的高中生活，還帶兩人回老家見媽媽，留John和阿倫跟媽媽獨處閒聊，媽媽不小心就爆料打電話Yuri都不接，讓Yuri聽到急忙澄清是工作中沒接到。另外，從小在台南和奶奶一起生活的雅涵，帶著John和阿倫「回鄉下」，更在夜裡行經山路，可愛親切的奶奶還親自煮了一大鍋雞湯招待John和阿倫。去到台南，當然也不能忘記泡一泡泥漿溫泉，初次見面就要一起浸個人湯屋，讓John和阿倫有點害羞。

除了活潑的啦啦隊女孩們，氣質甜美的「音樂系女神」上晏也帶阿倫和康師傅回到家鄉彰化，原以為上晏會帶自己玩文青行程，沒想到上晏竟帶他們去彰化王功「挖蛤蜊」和「蠔吃到飽」，因為王功是上晏小時候常和家人一起郊遊的地方，有玩又有吃讓阿倫和康師傅玩得不亦樂乎。