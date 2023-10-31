鍾培生被網紅Ashley追賠償金　稱已報警兩次：被恐嚇長達快三年

17直播網紅Ashley早前與「百億富三代」鍾培生的轇轕仍然未完，Ashley之前大爆被鍾培生糾纏12年後，日前（29日）她又表示未收到鍾培生的賠償，更揚言會直播割脈。對於此事，鍾培生在Facebook出Post表示與女方素未謀面。

17直播主Ashley揚言會直播割脈。（Instagram：_is_ashley__）

鍾培生被指是「廢柴」。（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

鍾培生在Facebook表示：「與這位”女網紅”素未謀面，完全不認識，我被網絡暴力騷擾、被隔空勒索、被恐嚇長達快三年，我已經報警兩次，等待警方處理結果。」另外，鍾培生亦透露Ashley於2022年初已經開始騷擾他的同事，更私訊和留言所有追蹤的朋友。

近日Ashley發文直斥鍾培生是「廢柴」，又說他只會逃避問題：「8年嚟，次次都係搞d問題出黎，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走黎各種阻礙我生存，表面君子，實際敗類，唔死都無用！」Ashley大鬧鍾培生是垃圾、敗類等形容詞。之後Ashley亦有表示曾叫過鍾培生不要玩弄她的感情，因為自己絕非「好惹」之人：「一開始，我同你清清楚楚，你明知道我唔好惹，係都要搞我，自己造成嘅，玩得起先好搵我玩感情。」

點撃睇更多Ashley點鬧鍾培生：