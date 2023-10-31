香港人在北京｜陳展鵬與吳若希攤牌戲夠真：我哋都結咗婚係過來人

無綫台慶劇《香港人在北京》今個星期進入結局周，劇情越趨緊張。昨晚（30日）講到Helen（吳若希飾）向港仁（陳展鵬飾）攤牌，踢爆對方隱瞞曾與蘇菲（蔡潔飾）同遊珠海，Helen嬲爆向港仁興師問罪，港仁解釋只是擔心她會胡思亂想才隱瞞此事，Helen聞言再度怒火中燒：「點解我同蘇菲有個一樣嘅手袋，就係因為你做錯嘢，就係因為你覺得對我唔住，所以買番個手袋𠱁我開心！」、「如果我唔係搵人查你，我一世都唔會知！」港仁反斥Helen暗中調查他，拋下一句：「我哋兩夫妻，搞到你查我我查你，咁就叫做信？」最終Helen嬲爆離家出走，兩夫妻關係陷入冰點！

陳展鵬同吳若希呢場攤牌戲勁有戲味。（官方圖片）

陳展鵬同吳若希呢場攤牌戲勁有戲味。（官方圖片）

陳展鵬同吳若希呢場攤牌戲勁有戲味。（官方圖片）

陳展鵬與吳若希這場攤牌戲被讚演繹到位，兩人你一言我一語谷到眼紅紅，吳若希的落淚表情更是令人心噏，戲味十足！展鵬受訪時坦言這場攤牌戲拍了幾個Take：「我希望盡量搵到個好節奏，演到嗰種真實感。畢竟我哋都結咗婚係過來人，現實中喺屋企少不免都有啲嘈吵同磨擦，有時都會傷到個心，更何況我同吳若希喺劇中有第三者介入，係件好嚴重嘅事，希望呢場戲演到嗰種真實感。」

陳展鵬同吳若希谷到眼紅紅。（官方圖片）

陳展鵬同吳若希谷到眼紅紅。（官方圖片）

提到不少網友大讚他與吳若希火花十足，展鵬說：「我對吳若希嘅評價都好高分，平時我好少同對手講應該要點演，我覺得真正嘅好拍檔要因應住大家嘅感覺去合作，亦都好多謝吳若希咁信任我，如果佢唔信任我，出到嚟嘅CP感唔會咁強。」

吳若希嘅喊樣睇到人心都噏埋！（官方圖片）

吳若希嬲到離家出走，陳展鵬最終點樣氹番個老婆呢？（官方圖片）

吳若希嬲到離家出走，陳展鵬最終點樣氹番個老婆呢？（官方圖片）

講到吳若希劇中演出獲讚有驚喜，展鵬說：「作為佢嘅拍檔當然為佢感到開心，證明我同佢嘅互動好有火花！之前同過唔少女演員合作，但同Jinny合作係有啲唔同，始終佢演戲經驗比較新，但佢對角色拿捏得恰到好處，演出笑中有淚嘅感覺。」

另邊廂，梁漢文帶吳若希去拍拖搵返戀愛嘅感覺。（官方圖片）

梁漢文帶吳若希去拍拖搵返戀愛嘅感覺。（官方圖片）

兩人陰差陽錯下畀手扣鎖住，場面搞笑。（官方圖片）

至於Helen離家出走後，陰差陽錯搬到張帥（梁漢文飾）家中「同居」，Helen發現張帥家中有一間神秘的房間，好奇對方是否如電影《格雷的五十道色戒》的男主角一樣有間「玩具房」，但原來該神秘房間只是張帥擺放鋼琴的房間，他向Helen躺開心扉透露自己是單親家庭長大，其中一部鋼琴是獨力湊大他的媽媽所贈送，惟五年前媽媽過世，之後他便失去寫歌的靈感，最終在Helen的鼓勵下，張帥學會釋懷並為Helen演湊鋼琴，場面浪漫。

梁漢文向吳若希坦白自己嘅身世。（官方圖片）

梁漢文彈琴冧吳若希，場面好浪漫！（官方圖片）

對於這場彈琴戲，梁漢文在花絮片中透露是他最印象深刻的一場：「我好重視呢場戲，因為我知道呢個劇情對部劇好重要，喺講晒自己嘅心底話之後，再要打開鋼琴去彈琴，係我好深感受嘅一場戲。」

梁漢文彈琴冧吳若希，場面好浪漫！（官方圖片）