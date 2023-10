韓國人氣女歌手鄭秀妍(Jessica)下月將在澳門舉行《Diamond Dreams Concert Tour》,作為巡演首站,加上睽違4年的澳門演出,各位Golden Stars(Jessica粉絲暱稱)更加要把握機會搶飛。

Jessica下月25日在澳門開騷,門票分為$1,888(VIP)、$1,388、$888和$688四種。

Jessica近年發行過《With Love, J》、《My Decade》和《Call Me Before You Sleep》等多張迷你專輯及數位單曲外,亦與美國UTA(United Talent Agency)簽約進軍海外。Jessica去年更通過內地節目《乘風破浪的姐姐》第三季在國內爆紅,繼而獲邀參與《天賜的聲音》第四季等節目,實力備受讚賞外,人氣及知名度同時持續上升中。早前Jessica曾透露正在準備新專輯,未知澳門演唱會的觀眾能否有機會一睹為快呢?粉絲絕對不容錯過!