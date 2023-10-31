安心事件四周年｜黃心穎泥鯭拉埋天窗 三對牽涉主角完美落幕
許志安與黃心穎在2019年被爆出於的士內偷情，事隔四年依然讓觀眾記憶猶新，而最近黃心穎在元朗與RubberBand（泥鯭）結婚，受到全城的關注及熱烈討論。而許志安日前更大搞歌迷聚會，密謀在香港舉行演唱會。因「安心事件」牽涉的幾位主角，現時分別也擁有美滿的婚姻，盤點以上牽涉者現時的感情狀況！
黃心穎與泥鯭結婚專注音樂發展
黃心穎當年因「安心事件」形象插水，被傳媒及網民鬧爆「小三」介入許志安與鄭秀文婚姻。事件曝光後，黃心穎立刻聯絡無綫電視助理總經理樂易玲解圍，事後更在社交網發文道歉，並坦然會反省自己的過失，而接受應有的懲罰。自此她的演藝生涯可算是已經中斷，過往曾在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》主唱的主題曲《在心中》已經下架，以及早前所完成拍攝的劇集《法證先鋒IV》及《丫鬟大聯盟》因形象問題換角全面補拍！
黃心穎在事件發生的同年飛往美國八個月避世，當時更被報道她已經在當地成功轉行做地產工作。不過她打破謠言在同年的12月返港，並在機場受訪失聲痛哭堅稱去美國只是進修，而且沒有改名轉行。去年黃心穎被傳媒踢爆與RubberBand成員泥鯭有新戀情，更多次被傳媒捕捉二人同框放狗的溫馨畫面。事隔一年多，他們上星期於元朗低調舉行婚禮，現時擁有新的幸福婚姻。泥鯭得知妻子黃心穎熱愛音樂事業，更落力為妻子創作歌曲《Crown Me》及《沙包》，有望對方能在樂壇有好成績！
馬國明與湯洛雯準備結婚及大方為前度送上祝福
提到黃心穎，不得不提當時她在「安心事件」發生時的前度馬國明。馬國明和黃心穎在2016年合作拍攝《為食神探》後，二人多次被傳媒捕獲約會場面，但卻遭二人否認戀情。後來他們合作另一套電視劇《深宮計》，才大方公開拍拖。馬國明年紀雖然大黃心穎15年，不過女方毫不介意年紀的問題，更多次表明仰慕及欣賞男方。拍拖接近兩年的時候，發生了「安心事件」，馬國明當年在電視城接受訪問公開原諒女方。
馬國明當時回應自己感覺很平靜，已經沒有生氣的感覺，反而變相很擔心牽涉在事件的人，並表示：「咁可能我唯一代表佢（黃心穎）講少少嘢，咁其實我知道佢知道自己做錯咗，佢係好想出嚟同大家回應，但公司可能驚佢情緒唔穩定同講錯說話，所以就冇安排佢出嚟講。」他繼續指自己會專注工作事業，至於有關許志安的言論卻不作任何回應，同時指出「除咗佢太太，所以大家都冇資格發言，咁呢件事盡快平息就可以啦。」
馬國明自從與黃心穎分手後，並於2020年與TVB女藝員湯洛雯拍拖，二人交往三年，於今年宣布喜訊即將會結婚，成為準新郎新娘。至於二人的婚禮地點或詳情，馬國明之前接受訪問表示會尊重女方的一切決定，只肯透露已經飛去外地拍攝婚紗照片，其他一切要有待湯洛雯正式向大家宣佈！馬國明接受《香港01》訪問對黃心穎結婚作出回應，他說：「祝佢白頭到老……甜甜蜜蜜……」表現得十分之大方。
許志安獲老婆鄭秀文金像獎慶功宴特別鳴謝
「安心事件」的男主角許志安，被傳媒爆出與黃心穎車廂激吻當晚緊急開記者招待會交代事件。他在記者會表現得特別激動，失聲痛哭表示自己是「壞咗嘅人」，並指自己做了一件不可能被原諒的錯事。他表示：「我沒有任何藉口，犯下了如此嚴重的行為，令到我的家人、朋友及所有愛我的人徹底失望，我感到非常遺憾和歉咎。我亦願意承擔由這次事件所引起的一切後果和責任。最後作為一個丈夫，我要向Sammi說對不起，這是一個徹頭徹尾的錯誤，我感到慚愧及痛心。」
事隔四年，許志安上年簽約環球唱片公司重新出發推出新歌曲，並於今年展開世界巡迴演唱會，目前正在積極綵排12月澳門舉行的演唱會。許志安上月舉辦歌迷聚會，吸引接近過百名粉絲力撐，相比黃心穎今年中舉行的粉絲聚會只得三位人數，形成強烈對比，落差大概20倍！證明許志安復出有望，在世界各地仍然擁有一班愛戴的粉絲，有望在樂壇再次重回輝煌光輝！
至於許志安的妻子樂壇天后鄭秀文（Sammi) 自「安心事件」曝光開始全城網民立刻關心她心理狀況。當時外界指出Sammi早年曾患抑鬱症，可能會因老公一事，影響病情再復發！不過Sammi無懼事件影響，選擇原諒老公，並在社交網真情剖白：「這段期間， 我們共同經歷情緒起伏， 我們也就事件詳談很久很深 。這是夫妻二人之間的一課， 也是往後婚姻路上學習到的一課，我們在婚姻中走進更深處， 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖， 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒，人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。」
Sammi繼續指吸取了這次的經歷更加了解夫妻的相處之道，並攜手依靠信仰渡過艱難時刻。事隔四年，Sammi與許志安依舊恩愛，女方今年四月在金像獎首次奪得最佳女主角殊榮，在後台接受訪問大方放閃，指許志安定必在家中等候她，長年以來給予她很大的支持和鼓勵，讓粉絲觀眾感到十分安慰！