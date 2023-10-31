安心事件四周年｜黃心穎泥鯭拉埋天窗　三對牽涉主角完美落幕

許志安與黃心穎在2019年被爆出於的士內偷情，事隔四年依然讓觀眾記憶猶新，而最近黃心穎在元朗與RubberBand（泥鯭）結婚，受到全城的關注及熱烈討論。而許志安日前更大搞歌迷聚會，密謀在香港舉行演唱會。因「安心事件」牽涉的幾位主角，現時分別也擁有美滿的婚姻，盤點以上牽涉者現時的感情狀況！

黃心穎與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）日前於元朗低調舉行婚禮。（陳順禎 攝）

黃心穎與泥鯭結婚專注音樂發展

黃心穎當年因「安心事件」形象插水，被傳媒及網民鬧爆「小三」介入許志安與鄭秀文婚姻。事件曝光後，黃心穎立刻聯絡無綫電視助理總經理樂易玲解圍，事後更在社交網發文道歉，並坦然會反省自己的過失，而接受應有的懲罰。自此她的演藝生涯可算是已經中斷，過往曾在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》主唱的主題曲《在心中》已經下架，以及早前所完成拍攝的劇集《法證先鋒IV》及《丫鬟大聯盟》因形象問題換角全面補拍！

黃心穎當年「安心事件」形象插水被傳轉行做地產，如今與泥鯭結婚成為人妻。(葉志明攝)

黃心穎在事件發生的同年飛往美國八個月避世，當時更被報道她已經在當地成功轉行做地產工作。不過她打破謠言在同年的12月返港，並在機場受訪失聲痛哭堅稱去美國只是進修，而且沒有改名轉行。去年黃心穎被傳媒踢爆與RubberBand成員泥鯭有新戀情，更多次被傳媒捕捉二人同框放狗的溫馨畫面。事隔一年多，他們上星期於元朗低調舉行婚禮，現時擁有新的幸福婚姻。泥鯭得知妻子黃心穎熱愛音樂事業，更落力為妻子創作歌曲《Crown Me》及《沙包》，有望對方能在樂壇有好成績！

馬國明與湯洛雯準備結婚及大方為前度送上祝福

提到黃心穎，不得不提當時她在「安心事件」發生時的前度馬國明。馬國明和黃心穎在2016年合作拍攝《為食神探》後，二人多次被傳媒捕獲約會場面，但卻遭二人否認戀情。後來他們合作另一套電視劇《深宮計》，才大方公開拍拖。馬國明年紀雖然大黃心穎15年，不過女方毫不介意年紀的問題，更多次表明仰慕及欣賞男方。拍拖接近兩年的時候，發生了「安心事件」，馬國明當年在電視城接受訪問公開原諒女方。

馬國明與黃心穎分手後，在2020年公開與湯洛雯（靚湯）戀情，如今二人準備步入教堂結婚。（賴家杰攝）

馬國明當時回應自己感覺很平靜，已經沒有生氣的感覺，反而變相很擔心牽涉在事件的人，並表示：「咁可能我唯一代表佢（黃心穎）講少少嘢，咁其實我知道佢知道自己做錯咗，佢係好想出嚟同大家回應，但公司可能驚佢情緒唔穩定同講錯說話，所以就冇安排佢出嚟講。」他繼續指自己會專注工作事業，至於有關許志安的言論卻不作任何回應，同時指出「除咗佢太太，所以大家都冇資格發言，咁呢件事盡快平息就可以啦。」

馬國明自從與黃心穎分手後，並於2020年與TVB女藝員湯洛雯拍拖，二人交往三年，於今年宣布喜訊即將會結婚，成為準新郎新娘。至於二人的婚禮地點或詳情，馬國明之前接受訪問表示會尊重女方的一切決定，只肯透露已經飛去外地拍攝婚紗照片，其他一切要有待湯洛雯正式向大家宣佈！馬國明接受《香港01》訪問對黃心穎結婚作出回應，他說：「祝佢白頭到老……甜甜蜜蜜……」表現得十分之大方。

許志安獲老婆鄭秀文金像獎慶功宴特別鳴謝

「安心事件」的男主角許志安，被傳媒爆出與黃心穎車廂激吻當晚緊急開記者招待會交代事件。他在記者會表現得特別激動，失聲痛哭表示自己是「壞咗嘅人」，並指自己做了一件不可能被原諒的錯事。他表示：「我沒有任何藉口，犯下了如此嚴重的行為，令到我的家人、朋友及所有愛我的人徹底失望，我感到非常遺憾和歉咎。我亦願意承擔由這次事件所引起的一切後果和責任。最後作為一個丈夫，我要向Sammi說對不起，這是一個徹頭徹尾的錯誤，我感到慚愧及痛心。」

許志安被傳媒爆出與黃心穎車廂激吻當晚緊急開記者招待會交代事件，一開頭已經喊。（資料圖片/葉志明攝）

事隔四年，許志安上年簽約環球唱片公司重新出發推出新歌曲，並於今年展開世界巡迴演唱會，目前正在積極綵排12月澳門舉行的演唱會。許志安上月舉辦歌迷聚會，吸引接近過百名粉絲力撐，相比黃心穎今年中舉行的粉絲聚會只得三位人數，形成強烈對比，落差大概20倍！證明許志安復出有望，在世界各地仍然擁有一班愛戴的粉絲，有望在樂壇再次重回輝煌光輝！

至於許志安的妻子樂壇天后鄭秀文（Sammi) 自「安心事件」曝光開始全城網民立刻關心她心理狀況。當時外界指出Sammi早年曾患抑鬱症，可能會因老公一事，影響病情再復發！不過Sammi無懼事件影響，選擇原諒老公，並在社交網真情剖白：「這段期間， 我們共同經歷情緒起伏， 我們也就事件詳談很久很深 。這是夫妻二人之間的一課， 也是往後婚姻路上學習到的一課，我們在婚姻中走進更深處， 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖， 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒，人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。」

Sammi繼續指吸取了這次的經歷更加了解夫妻的相處之道，並攜手依靠信仰渡過艱難時刻。事隔四年，Sammi與許志安依舊恩愛，女方今年四月在金像獎首次奪得最佳女主角殊榮，在後台接受訪問大方放閃，指許志安定必在家中等候她，長年以來給予她很大的支持和鼓勵，讓粉絲觀眾感到十分安慰！