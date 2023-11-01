Tyson Yoshi新歌向粉絲真情剖白：脫粉比分手更痛

Tyson Yoshi與MADBOII再度強強聯手，共同創作新歌《你不會一輩子的愛上我》，而看似係情歌嘅《你》，表白對象並非Tyson女友Christy，而是fans!

出道5年，Tyson音樂由「地下」走到「地上」。

Tyson憶述當年在地下音樂界嶄露頭角時，曾與一些歌迷相熟，也認得「老是常出現」的面孔，但隨著其知名度增加，部份「忠粉」卻流失了，感覺像分手一樣！他直言重視每一位歌迷的支持，但深明人生有時、聚散有時是成長必經階段，這些相遇與分開已成為其音樂之路的一部分。Tyson說：「可能我的音樂風格在他們眼中已經改變了，又或者他們像小時候的我一樣，不喜歡聽稍為有名氣的歌手唱歌，很正常吧！正如他們曾跟我說過：『我會一直支持你！』，但是或者幾年後，甚至幾個月後，便可能對我的音樂，或者對Tyson Yoshi作為一名歌手失去興趣，這是自然不過的事情。」

粉絲消失，如同每段感情一樣，總有人「上車」及「落車」。

外表Man爆兼敢言的Tyson，骨子裏是個心思細膩的男生，而且邏輯性強，難怪世事早就被他看透！Tyson明白部份歌迷對他的興趣可能會逐漸消退，正如人與人的關係、人的偏好與習慣也會隨著時間變化，但只要毋忘初心，所有經歷均會轉化成生命中一個又一個重要的回憶，因而創作出《你不會一輩子的愛上我》，希望這首歌能成為自己與歌迷之間的共同回憶，縱然往後有聚有散，但慶幸曾經的相遇。Tyson說：「雖然這5年間有不少歌迷『進進出出』，但每一次、每一句『我會一直支持你』，都是我的動力，彌足珍貴，陪著我走過這段音樂之路，也希望已淡出的歌迷像歌詞一樣，『希望你也很念舊，會偶爾的想起我』，正如我偶爾也會想起大家。」希望大家能夠透過新歌《你不會一輩子的愛上我》，體會到Tyson對Fans的著緊，細味箇中含意。