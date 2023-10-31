唐詩詠公開童年相簿晒12歲舊照 樣貌竟然與現時有極大分別

42歲唐詩詠去年9月宣佈離開效力近20年的無綫，事後轉攻內地演藝市場。早前開通小紅書並發佈影片跟網民自我介紹打招呼，短片吸引近萬粉絲關注，不過有網民一直留言叫她做「唐詠詩」，令她頗為尷尬。

唐詩詠展示幸福家庭照。（吳子生攝）

今日（31/10）唐詩詠現身黃大仙出席迷你倉宣傳活動，她接受《香港01》訪問時表示：「其實而家自己接嘢做，同以前冇乜分別，因為以前就算有經理人嘅時候，我都會主動了解工作上嘅細節，變咗好多時都係自己處理，同照顧開自己，咁所以就冇太大嘅分別。（適唔適應到而家嘅工作環境狀況？）都適應到。（開埋《小紅書》，係咪轉攻內地？）我係開咗《小紅書》，因為我啲粉絲叫我開都叫咗好幾年，之前因為比較忙，咁所以就冇時間去處理。」

唐詩詠今日出席活動。（吳子生攝）

詩詠續說：「之前我去探訪老人院，內地粉絲嚟睇我，仲叫我開《小紅書》。就係咁，之後我就開咗個《小紅書》。（內地粉絲叫錯你名！）哈哈，係呀，其實香港都有人會叫錯我做詠詩，變咗我都好習慣。而我都同佢哋講，呢兩個名都好聽，你哋鍾意啦，我係唔介意嘅。（而家自己接嘢做，叫價能力會唔會高咗？）我諗唔同嘅工作，都有唔同嘅處理方法，但都係開心價。（相比以前工作，而家自由度大咗？）咁呢個一定係，因為會諗咗自己適唔適合去做，對比以前係需要去做，咁係啱嘅，始終係工作一部分。」

而活動中唐詩詠亦公開自己童年時的珍貴照片，其中一張是唐詩詠1993年，當時只得12歲的照片，相中的唐詩詠相當青春，當然跟現在有一定分別，但五官標緻，依然是純天然美貌。