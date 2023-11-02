TVB最新劇集收視排行榜　台慶劇《香港人在北京》只好過一套港劇

今年已經去到11月，無綫（TVB）已播出了17套劇集，大約還有4套便會正式完結今年。講到劇集，大家最關心的一定是收視，本以為台慶劇的收視成績應該會更加亮眼，但暫時《香港人在北京》在只剩最後一周的情況下，16套劇（《羅密歐與祝英台》只播兩周不計）入面只排在第11位，如果只說港劇更是只比一部好，成績當然不算理想。



在榜尾五強當中，有四部是內地劇，另一個比較奇怪的現象，普遍第一線劇集（8點半）的收視都比較好，頭7名全是第一線劇集。以下立即帶大家看看今年TVB最新劇集收視排行榜：

（收視的計法：TVB現時只會每星期公布一次跨平台直播最高收視，顧名思義就是劇集在一星期裡最高收視的一刻，所以就算除開平均值，直接參考的意義也不大。就如之前所說，將最高收視減2.5點大約會貼近平均收視的數值。）

《新天龍八部》（微博圖片）

第十六位—《新天龍八部》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點（3集）、16.4點、17.7點、17.8點、18.1點、19.5點和19.2點，平均18.1點

《飛狐外傳》。（劇照）

第十五位—《飛狐外傳》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：19.2點、17.9點、16.8點、19.4點、18.0點和19.4點，平均18.45點

《長風渡》。（劇照）

第十四位－《長風渡》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：20.1點、19.2點、18.2點、19.5點、18.2點和17.9點，平均18.85點

《寵愛Pet Pet》（劇照）

第十三位—《寵愛Pet Pet》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：18.2點、19.8點、18.0點和20.1點，平均19.03點

《川內相親》（官方劇照）

第十二位—《川內相親》

官方「跨平台直播最高收視率」：19.6點、19.8點、19.6點、19.1點、19.7點和19.2點，平均19.5點

暫時最低五套有四套都是內地劇，看來TVB要想想這個做法是否繼續可行。

《香港人在北京》

第十一位－台慶劇《香港人在北京》（第二線劇集）(未完)

官方「跨平台直播最高收視率」：20.6點、19.8點和19.4點，平均19.9點

《一舞傾城》（劇照）

第十位－《一舞傾城》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：19.7點、19.1點、20.4點、20.7點和21.7點，平均20.32點

《法言人》（劇照）

第九位—《法言人》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：21.1點、18.7點、19.4點、20.8點和22.1點，平均20.42點

《廉政狙擊》（節目截圖：《廉政狙擊》）

第八位—《廉政狙擊》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：20.8點、20.0點、20.6點、21.1點、22.2點和21.8點，平均21.08點

《隱門》（劇照）

第七位—《隱門》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.6點、21.7點、22.3點、20.8點和22.2點，平均21.72點

《你好，我的大夫》。（陳順禎攝）

第六位－《你好，我的大夫》

官方「跨平台直播最高收視率」：22.0點、22.3點、21.4點、20.2點和22.9點，平均21.76點

《新四十二章》（劇照）

第五位—《新四十二章》

官方「跨平台直播最高收視率」：23.0點、20.9點、21.4點、22.3點和22.4點，平均22點

《靈戲逼人》（劇集海報）

第四位—《靈戲逼人》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.7點、20.6點、23.8點和22.4點，平均22.125點

《有種好男人》（劇照）

第三位—《有種好男人》

官方「跨平台直播最高收視率」：22.6點、22.4點、22.0點和22.6點，平均22.4點

《破毒強人》（劇照）

第二位—《破毒強人》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.4點、23.6點、22.4點、23.6、28點和26.9點，平均24.3點

《隱形戰隊》(《隱形戰隊》截圖)

第一位—《隱形戰隊》

官方「跨平台直播最高收視率」：23.4點、23.7點、26.9點、24.0點、23.6點和28.7點，平均25.05點