TVB最新劇集收視排行榜 台慶劇《香港人在北京》只好過一套港劇
今年已經去到11月，無綫（TVB）已播出了17套劇集，大約還有4套便會正式完結今年。講到劇集，大家最關心的一定是收視，本以為台慶劇的收視成績應該會更加亮眼，但暫時《香港人在北京》在只剩最後一周的情況下，16套劇（《羅密歐與祝英台》只播兩周不計）入面只排在第11位，如果只說港劇更是只比一部好，成績當然不算理想。
在榜尾五強當中，有四部是內地劇，另一個比較奇怪的現象，普遍第一線劇集（8點半）的收視都比較好，頭7名全是第一線劇集。以下立即帶大家看看今年TVB最新劇集收視排行榜：
（收視的計法：TVB現時只會每星期公布一次跨平台直播最高收視，顧名思義就是劇集在一星期裡最高收視的一刻，所以就算除開平均值，直接參考的意義也不大。就如之前所說，將最高收視減2.5點大約會貼近平均收視的數值。）
第十六位—《新天龍八部》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點（3集）、16.4點、17.7點、17.8點、18.1點、19.5點和19.2點，平均18.1點
第十五位—《飛狐外傳》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：19.2點、17.9點、16.8點、19.4點、18.0點和19.4點，平均18.45點
第十四位－《長風渡》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：20.1點、19.2點、18.2點、19.5點、18.2點和17.9點，平均18.85點
第十三位—《寵愛Pet Pet》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：18.2點、19.8點、18.0點和20.1點，平均19.03點
第十二位—《川內相親》
官方「跨平台直播最高收視率」：19.6點、19.8點、19.6點、19.1點、19.7點和19.2點，平均19.5點
暫時最低五套有四套都是內地劇，看來TVB要想想這個做法是否繼續可行。
第十一位－台慶劇《香港人在北京》（第二線劇集）(未完)
官方「跨平台直播最高收視率」：20.6點、19.8點和19.4點，平均19.9點
第十位－《一舞傾城》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：19.7點、19.1點、20.4點、20.7點和21.7點，平均20.32點
第九位—《法言人》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：21.1點、18.7點、19.4點、20.8點和22.1點，平均20.42點
第八位—《廉政狙擊》（第二線劇集）
官方「跨平台直播最高收視率」：20.8點、20.0點、20.6點、21.1點、22.2點和21.8點，平均21.08點
第七位—《隱門》
官方「跨平台直播最高收視率」：21.6點、21.7點、22.3點、20.8點和22.2點，平均21.72點
第六位－《你好，我的大夫》
官方「跨平台直播最高收視率」：22.0點、22.3點、21.4點、20.2點和22.9點，平均21.76點
第五位—《新四十二章》
官方「跨平台直播最高收視率」：23.0點、20.9點、21.4點、22.3點和22.4點，平均22點
第四位—《靈戲逼人》
官方「跨平台直播最高收視率」：21.7點、20.6點、23.8點和22.4點，平均22.125點
第三位—《有種好男人》
官方「跨平台直播最高收視率」：22.6點、22.4點、22.0點和22.6點，平均22.4點
第二位—《破毒強人》
官方「跨平台直播最高收視率」：21.4點、23.6點、22.4點、23.6、28點和26.9點，平均24.3點
第一位—《隱形戰隊》
官方「跨平台直播最高收視率」：23.4點、23.7點、26.9點、24.0點、23.6點和28.7點，平均25.05點