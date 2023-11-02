中年好聲音2｜26強唱爆勁歌經典金曲　肥媽送別亡母經歷勉勵選手

歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（5日）晚播出的一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。本回合26強選手將輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的經典金曲，每位評審最高可以給20分，總分為100分。本回合將設立危險區，26強選手獻唱完畢後，留在危險區的2位最低分選手將被淘汰！



今集評審團有伍仲衡（左起）、張佳添、肥媽、李蕙敏、周國豐。

李蕙敏暫替陳慧嫻擔任評審。

今集共有13位選手出賽，出場名單如下：《誰明浪子心》沈宗賢、《痛愛》王學琳、《誰可相依》顏米羔、《情誡》王玥、《大地》劉威煌、《天籟…星河傳說》鄭梓浩、《飛花》林若盈、《我等到花兒也謝了》譚輝智、《光輝歲月》劉可、《倦》簡潔明、《激光中》古淖文、《女人的弱點》陳俞霏和《天才與白痴》李榮耀。

劉可今次搣甩哭腔反而令佢陷入危機。

Amanda狠批劉可揀錯歌 王玥咬字唔正「遊街」變「油雞」

王玥獻唱《情誡》大晒女人味。

肥媽就話佢似葉玉卿。

今集雲集不少唱得之人，單是「5燈選手」便有7人，分別是顏米羔、劉威煌、鄭梓浩、譚輝智、古淖文、劉可和陳俞霏，當中劉可和陳俞霏更是兩度獲得5燈的「10燈魔人」。曾被批哭腔過重的劉可獻唱Beyond《光輝歲月》，今次他搞搞新意思嘗試搣甩哭腔，惟出名奄尖的伍仲衡說：「感覺到你特登搣甩啲嘢，但好似變到唔識唱歌咁，一少咗就唔係你！」Amanda更直指劉可揀錯歌：「有啲歌唔係咁容易Carry，有Beyond珠玉在前，你參賽用呢隻歌就要唱得更好！」上回合團戰獲點名大讚的王玥再獻新猷，今集跳出舒適圈大晒女人味，扭身扭勢獻唱王菲的《情誡》，肥媽大讚：「一出嚟成個葉玉卿咁，抵畀多啲分！」伍仲衡則說：「你係一個黑馬，你上次團戰一開口我就眼前一亮，但你今次去到Chorus唔係好Control得到，有一句『談情不似遊街』我聽到『油雞』，即刻覺得肚餓！」

林若盈受愛貓入院影響表現。

至於獻唱李克勤《飛花》的林若盈，因為家中貓咪入院，導致表現失準，她坦言：「都好驚唱唔到落去。」對此身為前輩的肥媽說：「咁樣唔得㗎，冇可憐分！」之後再以自身經歷勉勵若盈，肥媽哽咽謂：「講件真事你聽，我媽喺2002年死，我簽咗合約要去唱歌，我朝頭早送佢上山，晏晝去新加坡唱歌，冇人覺得我係喊嘅，因為The Show Must Go On，我係唔可以畀人知道我媽死咗，我幫人倒數係要表現得開心，呢個係專業。」