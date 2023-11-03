奚夢瑤何猷君在四太面前秀恩愛　網民憑一件事證實這家好幸福

奚夢瑤與何猷君一直都是恩愛夫妻，兩人不時會聯手出現被捕獲，從相片或影片中不難看出兩人的愛意。日前內地狗仔隊名人「酷哥追星日記」放出一段兩人出街的片段，他們又再大騷恩愛，看見奚夢瑤不停向何猷君撤嬌，原來奶奶四太梁安琪也在場，不少網民指能夠在奶奶前向老公這樣撤嬌，這家人的關係一定好好。

奚夢瑤何猷君兩人好開心。（來源：「酷哥追星日記」）

奚夢瑤不停向何猷君撤嬌。（來源：「酷哥追星日記」）

奚夢瑤不停向何猷君撤嬌。（來源：「酷哥追星日記」）

四太都在場。（來源：「酷哥追星日記」）

奚夢瑤照顧兒子。（來源：「酷哥追星日記」）

何猷君與內地名模老婆奚夢瑤於2019年結婚，同年10月宣布誕下的大仔何廣燊，2021年11月宣布細女出世，成功湊成一個「好」字，組成四口幸福之家。眨下眼兩人一對寶貝仔女已經長大了不少，奚夢瑤亦不時會於社交網分享他們的生活點滴。

奚夢瑤於2019年10月宣布誕下大仔。(ig圖片)

模特兒出身的奚夢瑤，憑高䠷身材及獨特氣質，成功登上國際舞台，經常出席大型時裝騷，更與劉雯、何穗及雎曉雯並稱為「四大國模」。不過自從嫁給何猷君之後，奚夢瑤暫緩事業。除了出席各種名流聚會之外，奚夢瑤亦不忘增值自己，她重返校園修讀香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）課程，該課程由港大與北京大學合辦，學費高達88萬人民幣（約96萬港元），不少網民都猜測她進修極有可能是為幫手打理賭王家族事業做準備。其實早在去年年尾，奚夢瑤就曾與四太梁安琪現身賭王家族旗下酒店，當時外界都認為四太親自帶新抱視察酒店，似乎計劃讓奚夢瑤逐步接手酒店的管理。

奚夢瑤曾帶同父母與老公何猷君、奶奶梁安琪一起出席畫廊開幕禮。（微博圖片）

奚夢瑤曾為Victoria's Secret行騷。（IG@mingxi11）