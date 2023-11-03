馮盈盈公開21.5吋腰竟然未算誇　揭圈中十大「腰精」最瘦係19.5吋

近年時尚趨勢中，要以露腰的設計為主！一眾女星紛紛換上不同種類的打扮大騷腰部曲線，最近馮盈盈更大方即場度腰圍，原來只得21.5吋非常驚人！其實圈中亦不有不少「腰精」，讓我們一齊數一數。



馮盈盈最近在個人YouTube頻道拍片分享減肥心得，更即場度腰圍，馮盈盈的腰圍原來只得21.5吋，她更表示比起參選港姐時更少半吋。

營養學出身的馮盈盈，拍片教大家瘦腰。（YouTube：馮盈盈 FYY）

盈盈曾被指太瘦，但她就透露有時太常外出用餐，身型就會立即變圓潤。（Instagram：crystalfyy）

馮盈盈腰圍只得21.5吋！（YouTube：馮盈盈 FYY）

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48歲的視後佘詩曼腰圍長期保持在20吋，除了腹肌訓練，佘詩曼也分享了平日裡喜歡做的訓練如啞鈴訓練、跪姿俯臥撐、平板支撐等，鼓勵大家堅持運動，以滿滿活力開啟美好的生活。

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高海寧（高Ling）近年積極Keep Fit，成績有目共睹，除了成功練出蜜桃臂，更密密練腰，終於練出非常纖幼的黃蜂腰，引來不少星級好友留言，陳敏之更笑說她只有19吋腰圍，不過高Ling表示自己的腰圍保持24吋左右。

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陳靜（DaDa）迫爆上圍及小蠻腰的身形，也令不少女士十分羨慕。目測腰圍只有約22吋的她曾分享多張做運動的相片，當中她更大方拉下運動褲展示馬甲線及腹肌，相當厲害，而DaDa在相中留言謂：「飲食+徒身HIIT的成果，明天起要加重量了。」

陳靜身材真係一流。（IG@dadachan）

陳靜Dada大曬腹肌人魚線。（IG@dadachan）

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鄧紫棋曾在小紅書公開了一段影片，公布了自己的腰圍只有22.8吋，影片中她還雙手叉腰，收肚子時腰圍寬度幾乎和頭圍相同，實在是太驚人了！

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近年積極發展瑜珈事業的Coffee（林芊妤）腰圍只得21.5吋，原本肥底的她曾分享10年前身材，可見相當有份量，大腿及手臂相當有肉地，網民都表示相當驚訝， Coffee指分享肥大肉厚舊照，為的是鼓勵女性令自己變得更好。

Coffee在剛剛過去的週末與家人到澳門酒店的水上樂園。（IG圖片）

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連詩雅出名生得高手手腳腳纖細，連條腰都幼過唔少人。她曾透露體重最高峰時約為120磅，經勤做運動及飲食控制後，現時一直維持在105磅左右，身材有完美的線條，更有一雙大長腿，目前腰圍只得22吋！

勁瘦！（IG/@shi_ga）

視后級的唐詩詠也擁有21吋小蠻腰，近日在零濾鏡之下仲係「靚到發光」，網民仲話佢真人仲靚過上鏡。

21吋！（IG/@natalietong53）

黃翠如與蕭正楠曾在公開活動裡面玩了小遊戲。黃翠如為老公量度手臂的鬼祟肉，然後調轉蕭正楠為黃翠如度腰，當時黃翠如的腰圍只有19.5吋，非常驚人！

腰精，得19.5吋！（IG/@wongtsuiyu）

瘦！（IG/@wongtsuiyu）

李若彤一直都是凍齡界女神之一，身材外貌維持得宜的她亦經常在網上分享自己的保養心得，她的身材曲線亦經常登上了微博熱搜話題。最近她上直播公開測量纖腰，結果只有22吋。