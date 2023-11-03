陳奕迅《社交恐懼癌》MV獲梁朝偉驚喜出演 錯失張學友和周潤發

陳奕迅（Eason）今日（11月3日）在澳門舉行「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟及續約環球唱片發佈會」。這日邀請了全亞洲不同地方的傳媒，及近千Eason的歌迷一同參予，慶祝雙方長達18年的合作，和寄願在音樂上繼續精彩的合作。

Eason和環球唱片續約，他說忘記了價錢和年期。（ 梁碧玲攝）

記者會先由培正小學的一班小朋友演唱，Eason在這19年和環球合作的金曲。之後環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu），陳奕迅經紀人甘菁菁（Lisa Kan）及Eason，就一同舉行簽約儀式。

這日有來自不同地方的粉絲出席。（ 梁碧玲攝）

陳奕迅的新作品《社交恐懼癌》劇場版MV這日在記者會上首播，觀眾一見到在MV中飾演開鎖師傅的，竟然是影帝梁朝偉，立刻驚喜嘩然。Eason和偉仔之前在電話影《擺渡人》中合作過，他說和導演開會時，天馬行空地說找梁朝偉仔來演，便打電話給他。

梁朝偉出現《社交恐懼癌》劇場版MV中，讓人驚喜。（ 梁碧玲攝）

Eason說「 梁朝偉好爽快在電話諗一諗就答應，我嘅反應係『What？係咪要考慮吓先呀？』 。」拍攝當日，Eason像影迷一樣不太敢和梁朝偉傾偈，他說梁朝偉非常專業，一早研究完劇本和想好造型，來到現場已經裝扮好埋位演出。

非常驚喜！（梁碧玲攝）

梁朝偉答應後，Eason 想找張學友演管理員，讓 《阿飛與阿基》在MV中再現，但可惜檔期度不到。錯失這個組合後，Eason就想到《辣手神探》，Thing Big找周潤發！他經過和周潤發一起行山的陳輝陽聯絡到發嫂，可惜最後亦因檔期問題發哥親自打給他説做不到。

Eason 想找張學友演管理員。（資料照片）

因檔期問題發哥親自打給他説做不到。（視覺中國）

這次Eason續約，環球亦非常重視，亞洲不同地區都有代表出席，他們更送了一幅畫給Eason恭喜他的歌曲播放量，全球己達750 億萬次。被問到續約是否有750億元？ Eason説「 怎會有？ 現在市道仍然艱難，大家合作慣了。現在很多人開自己的工作室，但我需要有人照顧，和要有理智型的拍檔。」Eason說自己是個只會唱歌和亂嗡的人，在創作和製作上會和公司有不同意見，他覺得這樣很好玩。

亞洲不同地區的環球唱片代表，送這份禮物Eason，恭喜他歌曲播放量達750 億。（ 梁碧玲攝）

講到這張新唱片歷時四年製作，記錄了這四年間他的感受到心路歷程，「希望大家能透過我的歌曲注入能量與活力，鼓勵大家振作精神，用CHIN UP精神面對未來！」 Eason亦公開向作曲編曲的林家謙和李榮浩獻上最真摯的感謝， 「他們為這些美好的旋律制作了精彩的編曲。還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。」

李榮浩透過視像說這次合作透過網上溝通，方式非常特別。（梁碧玲攝）

這班小朋友唱出多首Eason的經典歌曲。（ 梁碧玲攝）

介紹完唱片後，Eason問現場歌迷，在大碟中最喜歡那一首歌，他們叫喊出不同歌曲名字，Eason聽後大笑，「你地當我係一個超級市場，我最開心係你們揀到自己喜歡的歌 。」

這日Eason 非常精神，他說己經病好了，因為稍後會到內地上海、 成都、廣州等多個城市做巡迴演唱會，所以有聽醫生話戒口，不吃酸辣煎炸和甜，說： 「 甜嘢好開心，甜嘢好傷身。」至於戒口會否讓他不開心？ 他說隨著年紀漸長現時口味較以前清淡，連最愛的 「 茶走」都飲得比以前淡。

在接受訪問時，Eason就之前在澳門首場演唱會上，有觀眾叫它「講國語」時，他說自己喜歡講甚麼就講甚麽一事回應，「 我覺得我做得唔好。我當日太執著，經一事長一智。其實場場都有人咁講，我不用太在意，我做第一場時太緊張，所以有反效果，而且影響到其他觀眾 ，係我唔啱。」