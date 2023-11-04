都市傳說上映無期電影　原來《尋秦記》唔算最耐仲有兩套等足七年

過往電影界有許多新作品自拍攝完成後，都會發生「都市傳說」上映無期，又或者多年後會慘變成艙底貨。當中有份演出的演員或者導演大部份開過「空頭支票」絕不稀奇，講到過去能孭飛是票房保證的演員古天樂也曾遇到這種情況，盤點「娛樂圈空頭支票」上映無期電影。

《尋秦記》電影宣傳海報。（資料照片）

投資3.5億《尋秦記》電影版上映無期

第一時間令香港觀眾會聯想起「娛樂圈空頭支票」上映無期的電影必定是古天樂旗下公司天下一有份投資的《尋秦記》電影版。《尋秦記》TVB 2001年推出的電視劇《尋秦記》是觀眾們的集體回憶，當年有份演出的古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員，當時所演繹的角色深入民心，劇集大受歡迎程度分別於2005年及2015年兩度在TVB凌晨時段重播。

有見及此古天樂並擔起選角重任及投資3.5億拍攝電影版，率領原班人馬再次演出！據了解電影已經在兩年多前為保密角色造型流出，秘密在橫店完成拍攝工作，並打算在2021年上映，不過因為疫情影響不斷延期。天下一曾於2022年3月公開的《尋秦記》預告片長44秒，率先曝光古天樂繼續演繹「項少龍」一角，而林峯同樣是演繹當年的角色「嬴攻」，直至目前為止也沒有確實上映日期，不過據消息指這一套電影有可能會在明年2024年上映，相信屆時定必引起傳承關注！

冮華在當年有份拍攝電視劇版，不過他表示不想重複演繹角色所以拒絕拍電影版。（梁碧玲攝）

《風林火山》投資接近4億足足六年未上映

提到古天樂有份主演的電影其實還有另外一套，拍攝接近六年多都還未上映的電影《風林火山》。這一部電影是麥浚龍負責編劇兼監製，而電影則投資接近4億，拍攝方面可謂巨星雲集分別有金城武、劉青雲、古天樂和梁家輝。這套電影的最大特色是搭建了1:1銅鑼灣實景及雪景。麥浚龍今年中出席活動曾向《香港01》交代最新進度：「我最大嘅需要係反而係……因為今次部電影嘅配樂係坂本龍一去做，但係佢已經過咗身，變咗我要幫佢混音。」他繼續指因為之前疫情影響很多配音和後期工作難以進行，不過現在工序不算很多，等發行商安排上映日期。

《風林火山》是麥浚龍負責編劇兼監製，而電影則投資接近4億。（資料圖片）

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林家棟炎亞綸合拍真人騷電影足足七年未上映

除了《風林火山》依然上映無期的，還有另一套香港台灣合拍的2016年電影《選擇遊戲》。這套電影是由香港及台灣知名演員譚耀文、林家棟、炎亞綸、郭品超等有份演出的，而這部電影的賣點是當年很嶄新以真人騷為電影的題材，所以備受注目及關注，不過現時亦沒有角色的詳細資訊。但在去年的時候電影公司曾經發放過1分45秒的預告片段，但至今仍然沒有再更新作出任何宣傳，上映日期依然沒有定案！而炎亞綸今年陷性侵未成年網紅醜聞，相信也會影響接下來的上映日期！

煞科接近七年依然上映無期的香港台灣合拍的電影《選擇遊戲》。（影片截圖）

鄭中基拍《阿龍》配合角色需要增肥變160磅

除了《尋秦記》，另外還有一部本地港產片電影《阿龍》。這一套電影是由鄭中基主演負責演繹當中的角色阿龍，他為了這次的演出配合角色需要增肥，體重變160磅，是他入行最肥的階段。而故事本身是講述阿龍因為與女兒去泰國旅行的時候，女兒被拐子集團擄走，選擇留在當地繼續打聽女兒的下落，最後卻因為報仇的心態而殺人，最後入獄。這一部電影除了是鄭中基主演外，也有傅舜盈、周秀娜和姜皓文主演參與在其中。電影於2018年煞科，拍攝完畢後曾多次推出宣傳影片表示會即將上映，不過事隔五年仍然上映無期。

鄭中基為了這次的演出配合角色需要增肥，體重變160磅，是他入行最肥的階段。（資料照片）

電影於2018年煞科，不過事隔五年仍然上映無期。（資料照片）

關錦鵬預告過新作《八個女人一台戲》今年上映

與電影《阿龍》同樣是2018年已經煞科的香港電影《八個女人一台戲》，一樣是事隔五年還未在香港正式上映。《八個女人一台戲》是關錦鵬相隔8年後執導的新作，主要是以拍攝女性角度為題材，取景大多數位置是香港大會堂。當中的演員包括鄭秀文、梁詠琪領銜主演，白百何特別演出，周家怡、商天娥、齊溪主演，趙雅芝、林保怡、甘國亮友情演出。這一齣電影曾經在2019年及2021年分別在香港國際電影節公映過一至兩埸，至今還沒有正式上映。

而且這部電影的特別之處是導演關錦鵬帶領演員到達新加坡和韓國，以及今年出席內地《第十三屆北京國際電影展》作宣傳外，其實在過去的五年期間亦有不斷在社交網宣傳，甚至報名參加金馬獎。關錦鵬今年在內地電影節回應媒體有關是否確實今年會上映的問題，他肯定回答：「今年是應該一定會讓大家看到了。因為那個時間耽誤了蠻長的，我覺得是一個蠻輕鬆不是太嚴肅讓你要哭的電影，會讓你感動！」現時已經踏入11月份，接近年底，亦未見有再次更新宣傳，似乎電影也是上映無期！

《八個女人一台戲》是關錦鵬相隔8年後執導的新作，主要是以拍攝女性角度為題材。（陳順禎 攝）

張柏芝新電影受BIGBANG成員T.O.P吸毒事件影響變艙底貨

曾經與關錦鵬合作過的女星張柏芝，多年來看似已經沒有再接觸電影拍攝工作。其實柏芝在2015年與BIGBANG成員T.O.P合作拍攝了一部電影《失控·幽靈飛車》，電影原定於2016年正式在內地上映，但當時領導主演的男主角T.O.P在2017年捲入吸毒案，當時判刑10個月緩刑2年，然後需繼續服兵役。當時因為這件事件影響了電影公司上映的日期，之後在2017年和2019年期間分別都有傳出上映日期，不過事隔七年仍然是沒有確實上映日子。這一套電影是張柏芝自2012年推出電影《危險關係》後，相隔接近10年以上的一套最新電影。這一部新電影主要講述賽車場面，張柏芝飾演內地一線女星與BIGBANG成員T.O.P所飾演的未婚夫角色有連場的動作場面。