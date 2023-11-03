蕭亞軒啪止痛藥上陣拍新歌MV　返台後腳傷再次進行手術

蕭亞軒兩年多前就已經收到《愛沒有錯》Demo。

蕭亞軒（ELVA）加盟華納後推出全新單曲《愛沒有錯》，歌曲寫下每個女人在愛情裡曾經歷的矛盾心境，在「該」與「不該」愛的糾結中徘徊。蕭亞軒說：「每個女生應該都曾遇過『該愛』或『不該愛』的時候，覺得遇到很適合的人，但有時又覺得犯了錯，無論如何，這首歌還是希望大家勇敢去愛，不管結果如何。」

忍痛上陣拍MV。

蕭亞軒笑說這首歌的製作過程命運多波折：「兩年前第一次錄音剛好遇到腳傷比較嚴重的時候，那時候練了好幾個月的方式、表情，因為不舒服所以當時狀況很不ok也覺得成果很糟糕。決定今年錄製時，我已經做好準備，沒想到卻被老師全盤推翻，原本的聲音比較圓潤，他希望是唱出比較歇斯底里、撕裂的、無助、渴求的感覺。」

拍攝MV前，ELVA一直十分期待，但由於腳傷剛開刀，加上密集式工作，而拍攝前一天在記者會企足一整日，令ELVA竟痛到無法下床，一度考慮取消拍攝計畫。但ELVA卻仍堅持按照原定行程，當天也吃了比平常劑量還要重上幾倍的止痛藥，賣命的用盡全力完成工作。「受傷後沒有用腿用得這麼多過，所以整個人事後是體力透支又全身無力。」苦笑已經有點「靈魂出竅」了。令人不捨的是，在拍攝過後，蕭亞軒在回到台北的一週多後，又進了醫院拍了X光，發現原本開刀的地方有陰影出現，因此才回到台北10天左右，她又動了第二次的手術。