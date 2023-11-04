重溫洪卓立Hillary劉沛蘅戀愛時間線　被爆同居後認戀有結婚計劃

劉沛蘅（Hillary）與洪卓立（Ken）今日（4日）無預警在IG限時動態同時上載同一張照片，並向大眾宣布分手一事，震驚網民！其實Hillary今年新年期間曾表示等Ken隨時求婚，可惜兩人仍分手收場。以下一起回顧兩人自拍拖到宣布分手，過往的各種點滴！

突然宣布分手。（IG@hillarylau）

Hillary曾兩度擔任Ken音樂作品MV女主角

Hillary曾兩度與Ken合作，她分別在2019年同2020年為男方推出的音樂作品《數寄屋橋次郎》和《喜劇收場》擔任MV女主角，二人分別飛到日本山形縣的雪山風景區拍MV，在冰天雪地的環境下演繹情侶的角色，在MV當中在日本的街頭互相噓寒問暖，而且抱緊對方，與現實中拍拖的寫實程度一樣甜蜜！

據傳Hillary與Ken拍攝MV時已經撻着。（影片截圖）

洪卓立疑錯手PO Hillary抱狗照導致戀情曝光

講到他們的戀情正式浮面，是因為洪卓立在2022年1月時，疑錯手在Instagram上載一張《膠戰》女神劉沛蘅（Hillary）的抱狗照，但其後秒刪，不過相中的Hillary笑得相當甜蜜，隨即惹來網民猜測兩人蜜運中！

洪卓立貼出Hillary劉沛蘅素顏抱狗照。（IG：@hungcl）

洪卓立2022年3月IG公開認愛同Hillary拍拖

事隔兩個月後，由於有不少傳媒拍到他們兩個出雙入對，女方更頻密出入洪卓立的大圍寓所，暗指他們已經同居。其後洪卓立在2022年3月30日於IG公開認愛，並寫上：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」而女方當時接受《香港01》訪問表示感謝各界的祝福，並表明二人的關係並不是基於金錢上，更繼續指：「最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家俾返少少空間我哋！」

洪卓立在2022年3月上載了一張家中3隻狗仔排排坐的溫馨照，藉此公開戀情。（IG@hungcl）

今年5月首次以情侶檔身份出活動高調曬恩愛

二人自宣布交往後，經常高調在社交網大曬恩愛生活點滴。今年5月中，二人更首次以情侶檔的身份，出席餐廳造勢活動，活動期間二人全程甜蜜望向對方，更順應傳媒的要求擺出情侶心心Pose，而女方更即場大叫洪卓立叫「阿B」，令洪卓立全程招架不住，展現「臉都紅晒」真性情的一面。二人當天接受《香港01》訪問回應被「追婚」一事，他們異口同聲回答：「指日可待嘅，大家都有共識，盡量事業為重，我諗不久將來就會做呢件事。」提到女方有否曾經向男方暗示想要什麼形式的婚禮，她笑說：「冇喎，如果講完照做，好似預料之中，而家唔知幾時都好既！」