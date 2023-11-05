陳茵媺主動問陳豪有冇咖啡展開戀情　當年曾堅拒以情佀檔演出

最近TVB在網上重播，去年陳茵媺擔任陳豪主持的節目，《豪遊咖啡》最後一集嘉賓的片段，講到二人是怎樣開始相戀的。作為女方的陳茵媺果然比陳豪記得更多細節，陳豪之前每次被問到怎樣和陳茵媺開始，都只能說到是一起拍《心戰》，很自然地走在一起。

陳豪和陳茵媺在《心戰》飾演兄妹。（網上截圖）

陳茵媺就問陳豪：「你記唔記得最初誰先開口？是你話整杯咖啡給我飲？還是我問你？」陳豪說己經忘記了，陳茵媺說︰「我是一定要食咖啡，否則會記不到稿，當時有服裝間的同事跟我說，叫我她去問陳豪。說他在錄影廠裡面一定有咖啡。」一講完不到一秒，陳豪就剛好走進服裝間，出現在陳茵媺面前。

陳茵媺開工一定要有咖啡。（網上截圖）

陳茵媺描述這個場面就問陳豪：「你記唔記得呀？」陳豪才笑著說：「好似係，我記得了。」陳茵媺說當時一見到陳豪就說︰「聽講你有咖啡。」然後陳豪就馬上去錄影廠沖了一杯咖啡給陳茵媺，就是那一刻開始了他們的咖啡情情緣。

全TVB都知有陳豪在的現場就有咖啡。（網上截圖）

而陳茵媺在宣傳《心戰》時，被問到以後和陳豪合作會否演情佀時，陳茵媺就表示抗拒，說雖然大家在拍劇時都是專業的，戲劇亦是反映現實的，但太現實就會不好看。不過現在她和陳豪合演劇集《羅密歐與祝英台》，應該是克服了這想法了。