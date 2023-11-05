姜濤任壓軸嘉賓自嘲老驚冇人識　疑咪咀穿崩不停掩咀傻笑場面尷尬

MIRROR成員姜濤一向人氣高企，日前他為首屆共創明「Teen」計劃畢業禮擔任壓軸嘉賓，獻唱《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》，以一身全黑西裝上陣的他，一出場即引來全場尖叫聲不斷！不過當姜濤唱到《蒙着嘴說愛你》的尾段時，疑似出現咪咀穿崩情況，掀起網民熱議！

姜濤為首屆共創明「Teen」計劃畢業禮擔任壓軸嘉賓。（Facebook@Eric Chan陳國基）

獻唱《Master Class》。（影片截圖）

獻唱《Master Class》。（影片截圖）

姜濤唱完《Master Class》後，在台上發表感言，他表示今次表演緊張過自己開演唱會，並稱入行以來首次在學生面前表演：「好驚見到你哋，因為我真係好老，我唔知呢個世代知唔知我係邊個。」但期間就上氣不接下氣，感覺吃力，之後他在介紹《蒙著嘴說愛你》時表示自己其他歌太heavy，笑言這首歌已變成了兒歌，但就認為是一首全場都會識的歌。大會隨即在大熒幕播出心心畫面，姜濤笑言︰「心心呀後面！哈哈！」之後就唱出《蒙着嘴說愛你》。

在台上發表感言。（影片截圖）

大會隨即在大熒幕播出心心畫面。（影片截圖）

大會安排了4位小朋友上台。（影片截圖）

不過在唱到尾段時，大會安排了4位小朋友上台，但由於姜濤沒發現小朋友在他身邊，即時嚇到彈開，衝口而出：「你出咗嚟呀？」但仍繼續播放着有他聲音的音樂，不禁令人懷疑他是咪咀唱《蒙着嘴說愛你》，而姜濤似乎有點不知所措，只是踎低不停掩咀笑，加上4位小朋友都目無表情，場面尷尬，姜濤講道︰「你唔郁嘅！」直至音樂播完，他再跟另一位小朋友說︰「你係唔係好唔耐煩？」但4位小朋友都沒有回應，姜濤只能繼續笑不停，最後拖住小朋友離場。

但由於姜濤沒發現小朋友在他身邊，即時嚇到彈開，衝口而出：「你出咗嚟呀？」（影片截圖）

姜濤似乎有點不知所措。（影片截圖）