炎明熹真性情　連亞洲鬼王都被俘虜：我好鍾意佢

現年18歲的炎明熹（Gigi），出道至今人氣高企，早前更完成了她首個個人演唱會，並獲得外界好評。雖然現時已升呢為樂壇小天后，但炎明熹仍一如以往，貫徹率真、謙卑的作風，連亞洲鬼王梁思浩都被她俘虜。

梁思浩在電台節目中談到炎明熹早前在社交平台上載一張睡眼惺忪兼頭髮凌亂的素顏照，（網上截圖）

大家都覺得炎明熹好可愛。（網上截圖）

梁思浩大讚炎明熹個人好真實，好鍾意佢。（IG@yiminghay）

由梁思浩、李思蓓和Mandy主持的電台節目《大家「真」風騷》，緊貼娛樂圈熱話，日前他們節目中的「娛樂審死官」環節，談起炎明熹早前在社交平台放下偶像包袱，上載一張睡眼惺忪兼頭髮凌亂的素顏照，非常可愛。梁思浩笑言：「呢個女歌手，百分百無任何嘅P圖，連美顏都無，我喺屋企瞓覺，瞓醒就係呢個樣了，勁過阿姐汪明荃爆汗嗰張，佢頭亂到好似打風咁，佢真係傻得幾可愛，傻到真係好似火星嚟咁。我好鍾意佢，佢呢張相笑到我呢，我睇完呢張相真係好鍾意。」

炎明熹平時不用工作，打扮都非常平民。（IG@yiminghay）

返學有學生嘅樣子。（IG@yiminghay）

梁思浩續指炎明熹其實可以打扮得靚靚從火星來，但看完這張相覺得對方個人很真實，「佢本身都有啲條件，唱歌好好，加埋呢張相，更加喜歡佢。記得之前有記者問佢，做咩妳嗰張相啲頭髮斬開咗？佢竟然又係火星答案，反問點樣瞓醒嘅頭髮可以唔斬開？佢話人人瞓醒都係咁架啦。我覺得佢將自己擺落底線，反而仲真實啲。」

炎明熹不用工作時，愛以素顏示人。（IG@yiminghay）

炎明熹不用工作時，愛以素顏示人。（IG@yiminghay）

炎明熹不用工作時，愛以素顏示人。（IG@yiminghay）

梁思浩表示作為藝人，炎明熹不擺這張相是絕對可以的，但她覺得無所謂，「佢仲有一張返學相，又係好好笑，原來佢返學都係一個懵炳樣，即係電視劇裏面，畀人唔理唔睬嗰批。其實好多邊拍戲邊返學嘅已經將自己整到明星咁好靚，但佢覺得返學就應該學生個樣，咁樣反而更加鍾意佢呢個真實。」

一上台即變身小天后。（IG@yiminghay）

一上台即變身小天后。（IG@yiminghay）

一上台即變身小天后。（IG@yiminghay）

一上台即變身小天后。（IG@yiminghay）

李思蓓也表示看完炎明熹睡眼惺忪那照片後，對對方大加分，她直言：「好得意啊！時下好多10多歲的女生已經P圖，例如整大對眼，整細塊面，佢就啱啱調轉。最正嘅係，佢唔賣靚女之餘，仲要係咁有實力。」