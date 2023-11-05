炎明熹真性情 連亞洲鬼王都被俘虜：我好鍾意佢
撰文：陳釗
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現年18歲的炎明熹（Gigi），出道至今人氣高企，早前更完成了她首個個人演唱會，並獲得外界好評。雖然現時已升呢為樂壇小天后，但炎明熹仍一如以往，貫徹率真、謙卑的作風，連亞洲鬼王梁思浩都被她俘虜。
由梁思浩、李思蓓和Mandy主持的電台節目《大家「真」風騷》，緊貼娛樂圈熱話，日前他們節目中的「娛樂審死官」環節，談起炎明熹早前在社交平台放下偶像包袱，上載一張睡眼惺忪兼頭髮凌亂的素顏照，非常可愛。梁思浩笑言：「呢個女歌手，百分百無任何嘅P圖，連美顏都無，我喺屋企瞓覺，瞓醒就係呢個樣了，勁過阿姐汪明荃爆汗嗰張，佢頭亂到好似打風咁，佢真係傻得幾可愛，傻到真係好似火星嚟咁。我好鍾意佢，佢呢張相笑到我呢，我睇完呢張相真係好鍾意。」
梁思浩續指炎明熹其實可以打扮得靚靚從火星來，但看完這張相覺得對方個人很真實，「佢本身都有啲條件，唱歌好好，加埋呢張相，更加喜歡佢。記得之前有記者問佢，做咩妳嗰張相啲頭髮斬開咗？佢竟然又係火星答案，反問點樣瞓醒嘅頭髮可以唔斬開？佢話人人瞓醒都係咁架啦。我覺得佢將自己擺落底線，反而仲真實啲。」
梁思浩表示作為藝人，炎明熹不擺這張相是絕對可以的，但她覺得無所謂，「佢仲有一張返學相，又係好好笑，原來佢返學都係一個懵炳樣，即係電視劇裏面，畀人唔理唔睬嗰批。其實好多邊拍戲邊返學嘅已經將自己整到明星咁好靚，但佢覺得返學就應該學生個樣，咁樣反而更加鍾意佢呢個真實。」
李思蓓也表示看完炎明熹睡眼惺忪那照片後，對對方大加分，她直言：「好得意啊！時下好多10多歲的女生已經P圖，例如整大對眼，整細塊面，佢就啱啱調轉。最正嘅係，佢唔賣靚女之餘，仲要係咁有實力。」